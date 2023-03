Quem é Lucas Castellani? Modelo brasileiro já comprou mansão de cantor e assessorou famosa

Modelo brasileiro Lucas Castellani já trabalhou para socialite famosa dos EUA no início da carreira

O modelo brasileiro Lucas Castellani tem se destacado cada vez mais no mercado da moda internacional e de celebridades. Rosto da última campanha da Hugo Boss, o bonitão tem detalhes curiosos em sua vida pessoal, como ter comprado mansão de cantor e ter trabalhado com socialite famosa.

No último desfile da marca, que apresentou a coleção primavera/verão 2023, Lucas esteve presente e fez parte do time seleto de brasileiros que estiveram por lá. Entre as personalidades presentes estavam Gkay, José Loreto, Maísa e Isis Valverde.

No bascktage, o modelo registrou o encontrou com Gkay e o estilista Law Roach. "É emocionante demais poder estar de volta após tanto tempo fora por conta da minha lesão", disse ele, que sofreu um acidente há alguns meses.

Lucas encontrou Gkay e Law Roach nos bastidores do desfile (Foto: William Pérez)

MAS, AFINAL, QUEM É LUCAS CASTELLANI?

Natural de Belo Horizonte, Lucas vive atualmente nos Estados Unidos e trabalha como modelo para grandes marcas, como Jean Paul Gaultier. Em seu perfil do Instagram, ele costuma compartilhar sua vida luxuosa com os mais de 1,5 milhão de seguidores.

O modelo tem um passado traumático, o qual envolve situações de bullying na escola. Aos 15 anos, ele acabou se tornando pauta nos jornais após viralizar um relato dele falando sobre sofrer preconceito por ser gay. Na época, ele havia feito um desabafo na antiga rede social Myspace.

Na tentativa de tira-lo de uma realidade problemática, seus pais o embarcaram em um intercâmbio para Londres. Logo o modelo estava criando as melhores conexões, estagiando na Maison Valentino. Ao mudar-se para os Estados Unidos, ele acabou trabalhando como assistente pessoal de, ninguém mais, ninguém menos do que Paris Hilton.

Atualmente, Lucas participa de inúmeros movimentos sociais, sendo ativista e militante da comunidade LGBTQIAPN+. Ele já ajudou fundações como a Born This Way, de Lady Gaga e alguns outros. Além disso, ele também desfila para grandes marcas e investe no mercado imobiliário, comprando casas como a que John Lennon já morou , em um endereço super exclusivo no alto da Mulholland Drive.

Vale destacar, que Lucas também é uma figurinha carimbada nas festas de grandes celebridades americanas como as irmãs e modelos Gigi e Bella Hadid, as cantoras Katy Perry e Lady Gaga. Além de frenquentar os melhores eventos de marcas internacionais como Givenchy, Yve Saint Laurent, Balenciaga, Versace, Moncler e Ferrari.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luca Castellani (@castellani)