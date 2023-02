Quem é Léo Batista? Jornalista de 90 anos sofreu acidente de carro

Jornalista Léo Batista, conhecido por programas esportivos da TV Globo, sofreu acidente de carro no Rio

O jornalista Léo Batista (90) sofreu um acidente trânsito na manhã desta sexta-feira (3), enquanto dirigia pela Freguesia, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, ele acabou colidindo seu carro contra uma motocicleta .

Conforme informações do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, o acidente, que aconteceu por volta das 10h15, deixou apenas um motociclista ferido . O homem foi atendido e encaminhado para um hospital.

Mas, afinal, quem é Léo Batista? O jornalista, que é conhecido por sua voz grave e cheia de personalidade, trabalha como comunicador há 75 anos. Ele ficou marcado por apresentar programas esportivos da TV Globo . Além disso, Léo também esteve à frente de um telejornal por 13 anos, na extinta TV Rio. Na época, ele comandou o Telejornal Pirelli, um dos noticiários de maior sucesso na televisão.

Ele foi contratado pelo Grupo Globo no ano de 1952 e iniciou seu trabalho na Rádio Globo, onde chegou a cobrir diversas partidas de futebol. A partir de 1970 passou a aparecer na Rede Globo, onde está por mais de 50 anos. Ele é um dos contratados mais antigos da emissora, atrás apenas de Cid Moreira.

O jornalista também foi responsável pela implantação do programa Globo Esporte na emissora carioca. Além disso, inaugurou o Jornal Hoje, em 1971, participou do Globo Rural e narrou os gols da rodada no Fantástico.

Mesmo com anos de carreira, Léo não tem interesse na aposentadoria. "Outro dia fiquei imaginando a hora em que eu não puder mais entrar na emissora e falar com os amigos. Evito pensar nisso. Desejo continuar fazendo o meu trabalho. A não ser que achem que fiquei velho demais, que já estou gagá. (risos) Enquanto Deus me der voz e saúde e a TV Globo quiser, eu continuo", disse ele em entrevista.

Dentro da TV Globo Léo é respeitado e visto como um dos pilares da empresa. Em seu aniversário de 90 anos, ele recebeu homenagem de nomes como William Bonner e Poliana Abritta, que compartilharam mensagens nas redes sociais.

"Na TV, ele sempre foi pra mim O Léo Batista!!! Mas aqui no Rio conheci também o seu Léo - querido, generoso, carinhoso com todo mundo! Admiração gigante! Parabéns por tudo! #90Anos", desejou Poliana na legenda da publicação.