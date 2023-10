Quem é Keyt Alves? Gêmea de Key Alves teria exposto polêmica do Instagram da irmã

Key Alves se tornou assunto nesta quarta-feira, 18, após um suposto áudio de Keyt Alves ser vazado

A ex-BBB Key Alves (23) se tornou assunto nesta quarta-feira, 18, com a repercussão de um suposto áudio de sua gêmea Keyt Alves (23), em que ela teria exposto a compra de seguidores da atleta em seu perfil do Instagram. No entanto, muitos ainda não conhecem a irmã da atleta.

Assim como Key Alves, Keyt também é jogadora de vôlei . Atualmente ela joga na posição de líbero e defende o time Abel/Moda Brusque, que foi vice-campeão da Superliga B, conquistando o acesso para a Superliga A em 2022 e 2023.

Antes, ela já defendeu times como AVG Guarujá, São Bernardo Vôlei e Sesi Vôlei Bauru, jogando nas temporadas de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. De acordo com o site Jornal do Vôlei, ela ainda disputou a Superliga C, Feminina, Superliga A e Superliga B.

Leia também: Key Alves planeja novidades após ensaio ousado com ex-A Fazenda

Keyt possui menos seguidores em seu perfil do Instagram do que sua irmã, Key Alves. Hoje, a também atleta acumula cerca de 3,5 milhões de fãs na rede social, enquanto a ex-BBB ultrapassa os 12,9 milhões de seguidores em seu perfil oficial.

Quanto à vida pessoal, diferente da irmã, Keyt não está solteira. Ela namora o jogador de futebol Fábio Silva de Freitas, mais conhecido como Fabinho Freitas (21), que joga na posição de meio-campista e defende a camisa de número 35 no Palmeiras.

Keyt compareceu ao evento de lançamento do perfume de sua irmã em São Paulo. Na noite desta terça-feira, 17, Key Alves reuniu um time de famosos para uma festa no Palácio dos Cedros, local para eventos no bairro do Ipiranga, na zona Sul da capital paulista.

Até o momento, as irmãs não se pronunciaram sobre o suposto áudio ou a acusação da compra de seguidores. No entanto, a irmã de Key restringiu os comentários em suas publicações do Instagram. Nesta terça-feira, 17, o jornalista Léo Dias compartilhou o trecho em que Keyt diz que a irmã vive em um "conto de fadas".

"Eu sempre falei pra ela: 'mano, para de viver nesse mundo de ilusão'. Cara, se fossem 12 milhões de seguidores reais, seria outra história, a gente estaria em outro patamar, não são, a maioria ali ela comprou, tanto é que ela só entrou no Big Brother por ser a jogadora de vôlei com mais seguidores do mundo, mas será que são reais? Não são!", teria dito Keyt no suposto áudio.