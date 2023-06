Quem é Junior Caldeirão? Influencer chocou ao expor caso de abuso na família

Junior Caldeirão revelou trauma de infância e deixou internautas impressionados com a reação da família

O influenciador Junior Caldeirão (21) se tornou um dos nomes mais populares das redes sociais nos últimos. Isso porque ele expôs publicamente uma discussão familiar e revelou que foi vítima de assédio quando tinha apenas 12 anos.

Através de seu perfil do Instagram, Junior afirmou que foi abusado sexualmente pelo marido de sua irmã. Além disso, o baiano disse que o mesmo homem teria feito o mesmo com outras pessoas, mas ninguém nunca se interessou em denunciá-lo.

Em uma série de vídeos, Junior ainda contou que estava sendo chantageado pela própria mãe, que estava exigindo que ele lhe desse maiores benefícios por gravar vídeos com sua sobrinha nas redes sociais.

Vivendo um ótimo momento em sua carreira, Junior, que é de origem pobre, recentemente comprou uma casa para a mãe e realizou o sonho de ter uma casa própria. Agora, após acusá-la de ingratidão, ele planeja tomar de volta.

QUEM É JUNIOR CALDEIRÃO

Nascido em Feira de Santana, interior da Bahia, Antônio Pereira Machado tem 21 anos e começou a viralizar nas redes sociais durante a pandemia. O jovem acumula mais de 15 milhões de fãs no Tiktok e quase 10 milhões no Instagram.

Leia também: Influencer Bia Ben relata caso sobrenatural na Amazônia: "A energia me pegou"

Vindo de uma família humilde, Junior foi adotado pela irmã de seu pai ainda criança após ser abandonado pela mãe biológica. Seu nome artístico é uma homenagem a transexual Natasha Caldeirão, que viralizou em 2018 através de uma pegadinha.

Junior iniciou sua carreira na internet gravando vídeos para o Tiktok, onde mostrava sua rotina recheada de bom humor. Cheio de simpatia, ele logo conseguiu emplacar bordões que tomaram conta das redes sociais, como Barbie Grew e tudo biene.

Um de seus vídeos mais populares é um que ele aparece brincando com filtros do Tiktok. Divertido, ele relembra um famoso episódio do desenho japonês Dragon Ball: "Freeza, porque você matou o Kuririm?".