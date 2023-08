Quem é Ivan Moré? Ex-Globo revelou ter enfrentado quadro de depressão

Antigo apresentador do Globo Esporte, Ivan Moré revelou que enfrentou depressão em período delicado de sua vida

O jornalista Ivan Moré (46) virou destaque após revelar que passou um período doloroso em sua vida. Em participação no Podcast Pode, Rê?, ele confessou que foi diagnosticado com depressão durante o processo de seu divórcio.

"Eu tive uma depressão. Não via felicidade em nada, a minha vida era uma droga, era cinza. Eu até fingia muito bem, mas a verdade é que eu estava cercado de pessoas que não me valorizavam", disse.

O antigo apresentador do Globo Esporte completou dizendo que os problemas envolvendo processo de separação e a pandemia do COVID-19 acabaram lhe deixando com a saúde mental fragilizada.

"Eu estava atravessando um momento complexo e doloroso com uma separação em um formato litigioso, com meus filhos no meio de uma briga. Nunca pensei em me matar, mas perdi a vontade de viver. Foram entre três e quatro meses muito mal, também por conta das sequelas deixadas pela Covid na época", declarou.

QUEM É IVAN MORÉ?

Natural de Presidente Venceslau, cidade do interior de São Paulo, Ivan Moré se formou em jornalismo em 1999. Ele Ficou conhecido por seu trabalho na TV Globo, o qual ganhou destaque a partir de 2009. Na época, começou a atuar como substituto de Tiago Leifert, no Globo Esporte.

Ivan finalizou seu contrato com a Globo em 2019. Em comunicado, o jornalista contou que sua decisão foi tomada após a emissora revelar que ele deixaria o comando do Globo Esporte e voltaria a realizar reportagens especiais.

"Quando me tiraram do Globo Esporte e falaram que ia voltar para a reportagem, eu optei por sair porque não estavam fazendo uma coisa legal. Saí antes de me desidratarem. Saí chateado, mas pensei: 'saio antes que vocês saiam comigo'", contou ele em entrevista ao portal Uol.

Atualmente, o comunicador tem trabalhado como empreendedor e realizando palestras por todo o Brasil. Ele também é dono do podcast Desobediência Produtiva, um sonho antigo que sempre teve vontade de tirar do papel.

"Quando saí, quis investir em podcast. Eu já queria fazer isso internamente, mas eles não me permitiam fazer nada, era bem engessado. Quando saí de lá, dei razão aos meus propósitos e investi nisso por meio de tentativa e erro, buscando saber quem é o Ivan Moré como marca", afirmou.