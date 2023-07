Quem é a influenciadora que perdeu bebê de um ano? Christine Tran Ferguson enfrentou parto traumático

Influenciadora Christine Tran Ferguson revelou em sua página no Instagram que perdeu seu filho, de apenas um ano

Christine Tran Ferguson, influenciadora digital de Nova York, nos Estados Unidos, perdeu seu filho, Asher, de apenas um ano, como revelou em sua página no Instagram nesta quinta-feira, 20. Casada com Ryan Ferguson, a blogueira já tinha enfrentado um parto traumático no nascimento do bebê. Saiba quem é Christine Tran Ferguson.

Conhecida por seu perfil no Instagram, chamado Tour de Lust, a influenciadora soma mais de 500 mil seguidores na plataforma. Christine Tran Ferguson, que viajou o mundo com a família, ficou conhecida por compartilhar cliques com o marido e o filho em vários locais turísticos.

Em 20 de abril de 2022, a blogueira passou por um momento traumático no nascimento do filho . Em um post compartilhado em seu Instagram, ela contou que teve que passar por uma cesariana não planejada porque a frequência cardíaca do bebê continuava caindo enquanto ela estava em trabalho de parto.

"Tudo aconteceu tão rápido. Quando estava no hospital, havia a preocupação de que a frequência cardíaca do bebê continuasse caindo cada vez que eu contraía", começou Christine Tran Ferguson. "Como a frequência cardíaca do bebê continuou a cair, nosso médico avisou que não seria seguro continuar e precisaríamos ir para a sala de cirurgia para uma cesariana", acrescentou a influenciadora.

