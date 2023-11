Quem é a filha de ex-paquita que teve casamento luxuoso? Conheça herdeira de Andréa Sorvetão

Giovanna Antiório, filha da ex-paquita Andréa Sorvetão, subiu ao altar com casamento luxuoso na última segunda-feira, 27

Giovanna Antiório (25), filha da ex-paquita Andréa Sorvetão (50), subiu ao altar com casamento luxuoso na última segunda-feira, 27. A jovem se casou com o diretor de fotografia Guga Dannemann em uma cerimônia ao ar livre que chamou a atenção da web. Conheça a herdeira de Andréa Sorvetão.

Fruto do antigo relacionamento entre Andréa Sorvetão e o ator Conrado, Giovanna Antiório também é afilhada de Xuxa Meneghel e mantém uma relação próxima com a madrinha. "É maravilhoso ter a Xuxa como minha madrinha. Ela é uma mulher linda. Quando nos encontramos, na casa dela, ficamos horas conversando. Conto tudo da minha vida e ela me apoia, me dá vários conselhos… É uma delícia", revelou em entrevista ao jornal Extra, em 2020.

A filha de Andréa Sorvetão cursou Publicidade e Propaganda, mas decidiu lançar carreira como atriz e influenciadora digital. Com o sonho da profissão artística desde pequena, ela se inspirou nos pais para seguir o mesmo caminho. "Meu pai, no começo, estranhou um pouco essa coisa de eu querer ser artista. Ele falava: 'Não, minha filha. Vamos tentar uma carreira mais certa'. Mas eu insisti bastante. E ele, hoje, me apoia muito. A minha mãe também. Eu tenho essa vontade desde os meus 12 anos. Cresci vendo os dois na televisão", acrescentou na entrevista.

