Quem é Carla Tilley? Conheça a nova esposa do jornalista Caco Barcellos

Conheça Carla Tilley, nova esposa do jornalista Caco Barcellos, que se casou na última sexta-feira, 13

Na última sexta-feira, 13, o jornalista Caco Barcellos se casou pela segunda vez com Carla Tilley.A cerimônia luxuosa foi realizada em São Paulo e contou com a presença de diversos colegas do comunicador da TV Globo, onde ele trabalha há mais de 40 anos.

Com a ausência de redes sociais dos noivos, os detalhes da cerimônia foram compartilhados por alguns dos convidados. O casamento, no entanto, chamou a atenção do público, que ficou curioso para conhecer a dona do coração de Caco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)

Quem é Carla Tilley?

Discreta, Carla Tilley é natural do Rio de Janeiro, onde atua como promotora de Justiça. Sem perfis nas redes sociais, ela tem apenas uma página no LinkedIn, sem muitas movimentações sobre a sua carreira. Mesmo com sua "figura enigmática", Caco já falou sobre a namorada em público.

Em novembro de 2022, durante sua participação no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, o jornalista mencionou o nome de Carla pela primeira vez em rede nacional. Na entrevista, a apresentadora surpreendeu a todos ao descrever a namorada de Barcellos.

"O Caco está bem. Me parece feliz, sossegado. Aí a gente foi descobrir que a responsável por isso tem nome: é a Carla Tilley. É uma promotora de justiça, criminalista. Eles formam um casal lindo!", disse Ana Maria.

O que ela não sabia, no entanto, era que o casal estava separado na época. Após a fala da apresentadora, Caco precisou revelar o término e ainda explicou o motivo da separação. "Por eu ser dedicado demais ao trabalho acho que descuidava um pouco das relações afetivas, ela me trouxe um certo equilíbrio. É uma pena, porque a gora a gente está afastado, devido a um erro meu. Mas tenho esperança", disse na época.

Na mesma entrevista, ele também revelou como se conectou Carla. "Eu conheci ela em uma situação dramática: a perda de dois filhos, derivada de um erro médico. Tempos depois a gente se apaixonou. Ela teve uma importância muito grande na minha vida", contou.

Em abril de 2023, meses depois de sua participação no Mais Você, Barcellos foi até o Encontro com Patrícia Poeta e anunciou que havia reatado seu relacionamento. Na ocasião, ele ainda agradeceu a ajuda de Ana Maria Braga. "A influência dela me ajudou bastante. A namorada voltou. Um beijo, Ana Maria. Muito obrigado", agradeceu na época.