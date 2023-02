Quem é Bryan Johnson? Multimilionário achou a 'fonte da juventude' e quer voltar a ter 18 anos

Empresário norte-americano, Bryan Johnson segue rotina pesada de exames e alimentação restrita

Com 45 anos, o empresário e multimilionário Bryan Johnson se define como um "atleta profissional de rejuvenescimento". Com um alto investimento anual, dieta vegana com restrições calóricas, suplementos e uma carga pesada de exercícios e exames diários, ele segue em sua busca pela fonte da juventude, visando ter o corpo de 18 anos novamente.

Para ele, a busca pela verdadeira fonte da juventude precisou de uma equipe de 30 médicos e milhões de dólares investidos. O empresário segue a risca diversas regras e afirma que não vê dificuldade em cumprir o necessário para rejuvenescer. "Isso não é um hobby. Não estou pedindo para as pessoas fazerem o que eu faço, o que estou tentando mostrar é que é possível."

"Queria saber se a fonte da juventude está aqui e agora apenas escondida em milhares de publicações científicas e em um estilo de vida que permita adesão perfeita à ciência", contou ele, em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo. Ele chama seu processo de rejuvenescimento de Projeto Blueprint e compartilha todo o passo a passo em um site.

Johnson conta que leva uma vida regrada, até na alimentação. Ele não consome mais de 1.977 calorias por dia, divididas entre três refeições; toma mais de 100 comprimidos de suplementos; tem uma dieta vegana; faz uma hora de exercício físico por dia e passa por uma grande carga de exames todos os dias.

Segundo ele, seu estilo de vida vem dando resultados. Em dois anos seguindo as regras, o empresário teria reduzido sua idade biológica em 5,1 anos, além de ter diminuído seu ritmo de envelhecimento em 28%. "Há algo interessante aqui sobre a fonte da juventude, talvez estejamos mais próximos [dela] do que pensávamos", refletiu.

O empresário ainda acrescenta que, apesar de receber críticas de alguns especialistas por usar uma técnica não comprovada cientificamente, seu processo é inteiramente baseado em evidências. "Tudo é metodicamente pesquisado, cuidadosamente planejado e medido."