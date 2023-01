Quem é a brasileira apontada como novo affair de Lewis Hamilton? Modelo fez par com Chay Suede

Juliana Nalú é uma modelo brasileira; circulam teorias de que ela supostamente está vivendo um romance com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton

Juliana Nalú (24) é uma modelo brasileira, nascida no Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro. Na sexta-feira, 6, ela surgiu em meio à neve da congelante Antártida em suas redes sociais. Desde então ela vem sendo apontada como novo affair de Lewis Hamilton (37), já que ele também está no local. Além de modelo, ela também é formada em artes cênicas e fez par romântico com Chay Suede (30) no último capítulo da novela Segundo Sol, em 2018.

O piloto britânico de Fórmula 1 está curtindo as férias na Antártida ao lado do atleta tricampeão olímpico de snowboarding e multicampeão dos X-Games Shaun White (36) e sua mulher, a atriz Nina Dobrev (33). Os dois atletas aparecem juntos em uma banheira de hidromassagem em um vídeo que está circulando pela internet. O fato que chamou a atenção da web foi ter uma moça de biquíni preto, mas que não teve seu rosto revelado, sentada no colo ne Hamilton.

A teoria de que a mulher seria Juliana se fortaleceu após ela própria postar uma foto em seus Stories em que aparece usando um biquíni preto em um cenário na neve, bem parecido com os postados por Lewis e seus amigos sobre a viagem. Além disso, ela apagou a foto logo depois, levantando ainda mais suspeitas sobre seu envolvimento com o piloto de Fórmula 1.

Em um relato anônimo não confirmado enviado à uma conta no Instagram chamada Deuxmoi, Nalú teria passado o Réveillon na companhia de Shaun e Nina. Assim, os internautas especularam que a modelo também teria passado o Ano Novo com o piloto britânico.

Juliana viveu um breve romance com Kanye West (45). Em outubro de 2022, começaram a circular rumores de que os dois estariam juntos e em dezembro veio a notícia do término do namoro. A modelo foi questionada por uma seguidora sobre como ela poderia ter afeto pelo rapper após suas atitudes polêmicas, como comentários antissemitas e declarações de admiração a Hitler. Então, Nalú afirmou estar solteira.

A carioca foi vencedora de um concurso do Caldeirão, em 2016, para revelar uma nova atriz. Na final da premiação, ela contracenou com Juliana Paes (43) e saiu com o troféu. Dois anos depois ela participou do último capítulo da novela Segundo Sol. Na trama, a modelo foi par romântico de Chay Suede.