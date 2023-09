Quem é a namorada de Luva de Pedreiro? Conheça a bióloga Távila Gomes

Chá revelação de primeiro filho de Luva de Pedreiro e Távila Gomes movimentou as redes sociais neste domingo, 3

O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, encantou os seguidores neste domingo, 3, ao viralizar nas redes sociais parte do chá revelação de seu primeiro filho com Távila Gomes. O anúncio veio cheio de dúvidas dos internautas, que pouco conheciam a moça.

Iran e Távila estão juntos há alguns meses, mas optaram por manter o relacionamento discreto diante do público da internet. Com milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, o influencer apenas compartilhava publicações que envolviam seus trabalhos.

No enatnto, Távila já chegou a compartilhar alguns registros românticos do casal. Em uma das publicações, a moça usou uma frase fofinha da música Saturno, do rapper Bin. “Esse amor que existe em nós pode salvar o mundo, ainda bem que eu te encontrei para corrigir o passado”, dizia a legenda.

MAS, AFINAL, QUEM É TÁVILA GOMES?

Natural de Patos, cidade do interior da Paraíba, a moça é formada em biologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem especialização em Ciências Ambientais e já trabalhou como estagiária no Parque Zoobotânico.

Apesar de se namorar com um dos maiores influenciadores do Brasil, a paraibana prefere manter uma vida discreta. Há alguns meses, ela tinha pouco menos de 2 mil seguidores e costumava deixar seu perfil trancado.

Antes do anúncio da gravidez, Távila sofreu com vários ataques nas redes sociais, onde internautas apontaram que ela estaria ao lado do influencer por interesse.

Nos últimos dias, o casal voltou a ser destaque, mas desta vez por conta de uma suposta crise no relacionamento. Conforme o jornal Extra, a falta de interesse de Luva em assumir o relacionamento estaria gerando brigas entre os dois.

Vale destacar que a gravidez de Távila apenas foi revelada publicamente por Luva após ele ser alvo de críticas de Beca Barreto. Na época, a tiktoker contou que o baiano não se preocupou em defendê-la de fake news após viralizar um suposto vídeo íntimo dos dois.

"Eu vou falar a verdade 'todinha' agora! Vou falar a verdade toda! Eu não gosto de postar nada na internet, porque só tem polêmica. Pronto, falei! Eu vou ser pai, meu filho tem cinco meses e eu nunca falei a ninguém na internet, porque é só polêmica. Era para eu falar em um momento especial, mas o pessoal estraga as coisas das pessoas, só para colocar o cara em polêmicas e mentiras", iniciou Luva: "Deixa eu em paz! Vou ser pai agora, cinco meses, Cristiano Ronaldo Júnior vem aí".