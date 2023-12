Que situação! Cesárea abre e Bárbara Evans vive novo drama: "Vida de mãe"

Cesárea abre e Bárbara Evans vive novo drama; ainda ajudando a filha a se recuperar, ela foi surpreendida por imprevisto

A onda de azar da influenciadora Bárbara Evans parece não ter fim. Nesta terça-feira, 12, ela contou que a cicatriz da cesárea que trouxe ao mundo os gêmeos Álvaro e Antônio abriu após dias de muita correria.

"Nesse vuco-vuco todo, desses acontecimentos, até a minha cicatriz da cesariana abriu, gente. Mas nada de mais. Estou passando uma pomada, vamos ver. Vida de mãe é isso, bem-vinda", disse ela.

A artista viveu um drama recentemente após a filha Ayla se engasgar com amendoim. Segundo ela, a pequena ainda está em recuperação. "Ontem ela fez fisioterapia de noite no pulmão. Vamos fazer todos os dias nesses primeiros para ver se ela melhora. Falaram que ela não pode chorar muito. Então, vamos tomar todo o cuidado do mundo", explicou ela.

A filha de Monique Evans foi parar no hospital neste final de semana. A médica então decidiu fazer uma broncoscopia, um procedimento realizado com anestesia. "O procedimento foi 16h30 da tarde, mais ou menos, e deu tudo certo. Eles conseguiram tirar 95% do amendoim. Porque, na verdade, como o amendoim estava ali desde sexta-feira, ele amoleceu. Ficou uns 5% de uma coisica de nada, lá no finalzinho, que se Deus quiser, vai sair naturalmente".

Bárbara Evans engravidou por meio da fertilização in vitro e já contou sobre o procedimento

Bárbara Evans revelou a gravidez para os fãs no dia 15 de maio e contou que espera o nascimento de dois meninos gêmeos. Ela engravidou por meio da fertilização in vitro e está radiante. Tanto que ela já contou detalhes de como foi o processo para engravidar.

“Estamos tentando já há algum tempo. Fizemos fertilização novamente. Já tínhamos alguns embriões guardados. (...) Fizemos todo o preparo, muito hormônio! Era o terceiro mês. Meu endométrio ficou bom quando eu estava com 53 quilos. No sexto dia após a transferência, eu acordei 7h da manhã e tive um sonho que estava grávida de gêmeos e fiz o teste. Deu positivo. Comecei a ter um corrimento marronzinho e a médica falou que era comum em gêmeos. No sétimo dia pós-transferência, eu fiz o exame de sangue e estava mais alto do que na época da Ayla. Tive um sangramento real, ficou sangrando o dia inteiro. Esse sangramento podia ser um deles que estava descolando. Só que a gente não achou o que era, de onde estava vindo o sangue. Eu fui refazer o beta e deu 11 mil, levei um susto, mas fiquei muito feliz. Estou grávida de dois bebês. Esperamos dar seis semanas, que é onde o coração começa a bater e vimos que está tudo certo. Está tudo certo, tudo bem”, disse ela.