Que situação! Bruna Biancardi se atrapalha e compartilha vídeo da traição de Neymar

Bruna Biancardi se atrapalha e compartilha vídeo da traição de Neymar; veja o que aconteceu

A influenciadora Bruna Biancardi passou por uma situação absurda nas redes sociais nesta quarta-feira, 27. É que ela exibido acabou se atrapalhando e divulgou a notícia de uma suposta traição envolvendo seu então namorado, o craque Neymar.

Tudo começou quando a bela tentou divulgar uma entrevista que ela deu sobre sua carreira como influencer. Só que ao compartilhar o link, ela acabou usando o endereço que levava para outra notícia, a da suposta traição do craque.

+ Carola Gil: modelo é amante de Neymar e vive relacionamento pelas costas de Bruna Biancardi

A gafe foi imediatamente capturada pelos fãs, que estão compartilhando o vídeo rindo da situação. Assim que percebeu que havia cometido a gafe, a bela deletou a publicação e publicou o link correto. Veja abaixo o vídeo:

🚨VEJA: Bruna Biancardi teria errado link de entrevista e acabou compartilhando vídeo de jornalista falando sobre suposta traição de Neymar.



pic.twitter.com/qGtJ5p49R3 — Hora da Fofoca #AFazenda15 (@horadafofocatv) September 27, 2023

AMANTE DE NEYMAR É REVELADA

Segundo o jornalista Jordi Martin, que comanda o Amor y Fuego em uma rede de televisão, a moça é Carola Gil, que é melhor amiga da cantora Tini, muito famosa entre os espanhóis. Ele ainda afirmou que o caso entre os dois é antigo e que não rolou apenas uma "ficada".

“Neymar tem um relacionamento amoroso pelas costas da Bruna [Biancardi], é uma garota chamada Carola Díaz, brasileira, mora em Barcelona e é garçonete. Quando outro dia eu falei que tinha um relacionamento com Clara Chía (também apontada como amante pivô da separação do jogador Piqué e Shakira) é porque ela trabalha no mesmo local onde Clara Chía trabalhava", declarou ele.

O jornalista diz que eles estão apaixonados. “É uma relação que me dizem ser muito apaixonada, que eles estão namorando há muitos meses. Carola viajou várias vezes para Paris no último ano para ver Neymar, ela estava lá no aniversário dele e ela é a melhor amiga de Tini", disse ele.