Que saúde! Marcello Melo Jr mergulha de bermudinha sem cueca e marca o corpaço

Marcello Melo Jr mergulha de bermudinha na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

O ator Marcello Melo Jr foi flagrado nesta segunda-feira, 6, em um momento ousado. É que ele decidiu começar a semana se refrescando em um banho de mar.

O galã dispensou a sunga e foi à praia com uma bermudinha laranja sem cueca. Ao mergulhar, ele acabou desenhando cada detalhe de seu corpão saradíssimo.

As fotos foram registradas na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O local é o preferido dos famosos, já que fica pertinho da maioria dos locais de trabalho - como os Estúdios Globo.

Recentemente, o ator encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto da filha, Maya (2). No clique, de um ensaio fotográfico, a menina aparece sentada no chão com um look estiloso e um laço no cabelo.

Ao publicar a foto em seu perfil, o ator se derreteu pela menina, fruto de um rápido relacionamento com a psicóloga e atriz Dayane Bertoli. "Sério... Acertei Muito! Minha Melhor Obra De Vida!! É tanto amor, que não me cabe. #paidemenina", escreveu ele na legenda da publicação.

Veja: