Que romance! Luan Santana surge agarradinho com a noiva e fãs reagem: "Casalzão"

Luan Santana e sua noiva Izabela Cunha arrancaram elogios ao posaram juntos na beira da praia

Na tarde desta terça-feira, 31, o cantor Luan Santana (31) deixou os seguidores com aquela invejinha ao publicar uma série de cliques apaixonantes, de sua viagem a Trancoso, na Bahia, com a noiva, Izabela Cunha (26).

Nas imagens publicadas em sua conta no Instagram, o sertanejo e a modelo surgem em clima de romance enquanto apreciam o cenário paradisíaco de uma das praias do nordeste baiano. Na legenda, Luan Santana declarou: “Meu amor!”.

Apaixonados, eles trocam olhares em um dos cliques. Já, em outro registro, os pombinhos que ficaram noivos em novembro de 2021, surgem lado a lado durante um passeio de barco. Ela apareceu com um biquíni fio-dental; ele, sem camisa e com uma bermuda preta.

"Casalzão", babou um seguidor nos comentários. "Lindosss", elogiou outro. "Só curtindo o vidão né?", apontou mais uma.

Ainda recentemente, Izabela Cunha deu o que falar entre os internautas ao repaginar o visual em um dos salões localizados em uma das áreas mais nobres de São Paulo.

Na última semana, Luan Santana teve a sua conta do Twitter hackeada após a equipe do cantor ficar por mais de dez horas sem acesso ao perfil.

A equipe de Luan conseguiu acesso a conta por volta das 13h e se manifestou no Instagram do cantor por meio de um comunicado.

“Os hackers realizaram postagens indevidas e bloquearam o acesso do cantor e equipe. A conta foi recuperada por volta de 13h, através do suporte do Twitter”, explicava a nota publicada nos stories de Luan.