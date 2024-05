Que luxo! Jojo Todynho impressiona ao posar com carrão: 'Inspiração'

Tá podendo! Após o treino diário na academia, Jojo Todynho publicou uma nova foto mostrando a silhueta ao lado de um carro luxuoso

A cantora Jojo Todynho provou mais uma vez que está focadíssima em sua rotina fitness e já realizou os exercícios físicos desta terça-feira, 28. Assim que saiu da academia, a campeã de 'A Fazenda 12', da Record TV, dividiu com os seguidores novas fotos exibindo a silhueta e colecionou elogios.

Em uma das imagens, Jojo posou ao lado de um carro luxuoso, avaliado em meio milhão de reais. O veículo, um Ford Mustang Mach1 vermelho, roubou a cena e chamou atenção dos internautas, que não deixaram o item passar despercebido.

"Relâmpago Mcqueen", escreveu Jojo Todynho na legenda. Nos comentários, admiradores deixaram diversos elogios não só para o automóvel, como também para a boa-forma da artista. "Inspiração para muitos. Continue cada vez se superando e mostrando que é capaz", disse uma seguidora.

"Carrão e mulherão!!!! Esse Mustangão aí é seu? Se for, parabéns, ótimo gosto!!!! Você é f***!", declarou outra. Jojo, então, explicou que o veículo era empréstimo de um amigo, uma vez que o dela estava na manutenção.

"É do meu amigo, o meu carro foi pra manutenção, ele deixou esse aí comigo no fim de semana", declarou Jojo Todynho. "Aquele empréstimo que não deve dar vontade de devolver", se divertiu um internauta. "Nossa, onde arruma esses amigos que emprestam Mustang?", brincou outro.

Jojo Todynho mostra reta final de obra em sua mansão

Jojo Todynho compartilhou com os seus seguidores nesta quarta-feira, 22, como está a evolução das obras em sua mansão no Rio de Janeiro. A funkeira, que recentemente mostrou o quarto de Francisco, o menino angolano que pretende adotar, deu mais detalhes sobre as mudanças feitas na propriedade.

"Os móveis da área gourmet e da piscina, vou levar pra reformar. Como vocês sabem, final de obra é uma loucura. Vou mudar tudo. Vocês não tem noção, vão se transformar esses móveis", disse a artista, que carregou os móveis para fora de casa.

A estudante de direito ainda se deparou com uma surpresa enquanto organizava a casa durante a obra: um gambá. Mesmo nervosa, ela contou com a ajuda dos pedreiros para lidar com o animal. "O gambá dormindo dentro da lixeira. Filma aí, Gabriel, sabe que sou frouxa! Sou 'braba' pra outras coisas. Chama o bombeiro pra tirar o gambá dali", pediu.