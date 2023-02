Que fofura! Virginia Fonseca curte piscina da mansão com a filha, Maria Alice: "Tão lindas!"

Em momento com a herdeira, Virginia Fonseca curte dia de sol na piscina junto da caçula e encanta; veja

A influenciadora digital, Virginia Fonseca (23), esposa do sertanejo Zé Felipe (24), apareceu na manhã desta sexta-feira, 24, em um momento de lazer ao lado da primogênita, Maria Alice, de apenas 01 ano de idade.

Em um clique compartilhado nas redes sociais da empresária, ela posa junto da pequena enquanto as duas aproveitam o calorzão do verão de Goiânia para se refrescarem dentro da piscina na mansão da família.

Equipada com uma boia toda estampada na cor lilás e roxo, Maria Alice roubou a cena com o sorriso lindo, já a mamãe coruja não ficou atrás ao surgir se protegendo dos raios solares com boné cor de rosa."Sexta feira maravilhosa por cá", escreveu a loira na legenda, acompanhada por um emoji de coração.

Seguidores se encantaram pelo momento entre mãe e filha: "E esses dentinhos? Sou louca", escreveu Poliana Rocha. “Lindaaaas!”, disse um nos comentários. Outra se declarou: "Como eu amo vocês!".

Vale lembrar que além de Maria Alice, Virginia e Zé Felipe, também são pais de Maria Flor, que completou 04 meses de vida e de pura fofura na última semana.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Génetica de milhões!

A meia-irmã de Zé Felipe, Jessica Beatriz (28) faz questão de ressaltar nas redes sociais que é totalmente apaixonada pelas sobrinhas Maria Alice e Maria Flor.

Desta vez, ela impressionou os seguidores ao publicar uma sequência de cliques fofíssimos com a caçula para celebrar mais um mêsversário de Florzinha. "Quatro meses, titia! Passou tão rápido. Amo 'timaix iti neném' “, legendou a publicação.