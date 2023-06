Que corpo! Sem roupa íntima, Grazi Massafera posa de top e shortinho em sua mansão

Grazi Massafera posa de top e shortinho em sua mansão e impressiona fãs com seu corpaço

A atriz Grazi Massafera deixou os fãs impactados nesta segunda-feira, 19, ao exibir seu corpo perfeito em uma série de cliques nas redes sociais. A global exibiu toda a sua beleza antes de sair de casa para treinar.

Em sua mansão, ela posou combinando um top curtíssimo com um shortinho. Com tênis de corrida e os cabelos soltos, a ex-Globo mostrou que estava pronta. "Bora", disse ela engajando e incentivando os fãs a também seguirem uma rotina de exercícios.

Chamou a atenção dos fãs o abdômen trincado e as pernas definidas que ela ostentou no clique. Grazi Massafera é sempre vista colocando o corpão para se mexer. Ela pratica musculação, faz atividades ao ar livre e faz treinos funcionais para a definição dos músculos.

Na última semana, ela apareceu com um novíssimo visual. A estrela escureceu a cor de seus fios em uma ida ao salão de beleza do hairstylist Anderson Couto e já exibiu o resultado poderoso. A estrela se despediu do cabelo bem mais claro e apareceu com os fios em tom de castanho e com duas mechas loiras contornando o rosto.

O novo visual foi revelado pelo cabeleireiro em um vídeo no Instagram. Na legenda, ele disse: “Dourado, muito contraste e poucas mechas no lugar certo. Isso é Beach Contrast. Novo cabelo da Grazi Massafera”.

Veja:

Grazi Massafera relembra o BBB 5

Em clima de #tbt, Grazi Massafera (40) usou as redes sociais para relembrar um momento muito especial. Após o fim da edição do BBB 23, a atriz ficou nostalgica e resolveu resgatar os momentos de sua passagem na quinta edição do reality show em 2005, em que ela foi vice-campeã.

Atráves dos Stories em sua conta no Instagram, a atriz dividiu com os mais de 26 milhões de seguidores, um vídeo com alguns clipes de sua participação na casa mais viagiada do Brasil.