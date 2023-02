Que corpo é esse? Jade Picon ajeita a alcinha do biquíni após banho de mar

Jade Picon ajeita a alcinha da peça após mergulhar no mar da Barra da Tijuca; veja

A atriz Jade Picon deixou os seguidores perplexos ao ser fotografada nesta terça-feira, 14, exibindo seu corpo perfeito ao posar com um biquíni fio-dental na praia. Em um dia de forte calor no Rio de Janeiro, ela aliviou o corpo quente pós-treino em um mergulho.

Com um biquíni rosa meia-taça, ela foi flagrada nas areias da Barra da Tijuca. Antes, ela ainda praticou futevôlei e mostrou sua barriga trincada enquanto fazia exercícios pelo local.

Solteira desde que terminou o namoro com João Guilherme, a atriz teve um rápido romance com Paulo André dentro do BBB22. Depois que saiu do confinamento, a união não vingou e os dois se separaram.

Ontem, a atriz também foi à praia. Ela apareceu acompanhada por um segurança e alguns amigos e foi clicada treinando e coberta de areia enquanto jogava futevôlei. A estrela ainda se refrescou no mar com um conjuntinho preto com a parte de baixo hot pants e ostentou o corpaço e o abdômen sequinho. Em algumas imagens, ela parece usando o celular na areia.

