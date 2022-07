Quarto marido de Ivana Trump faleceu poucos meses antes dela

O ex-marido de Ivana Trump, Rossano Rubicondi, morreu apenas alguns meses antes dela – que faleceu nesta quinta-feira, 14

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 19h00

A morte da empresária Ivana Trump – ex-mulher de Donald Trump – fez a imprensa internacional relembrar detalhes sobre a vida pessoal dela. Ivana já foi casada quatro vezes, sendo seus ex-maridos: Alfred Winklmayr, Donald Trump, Ricardo Mazzucchelli e Rossano Rubicondi. E um caso curioso é que o quarto marido dela, Rossano Rubicondi, faleceu aos 49 anos no final de 2021, poucos meses antes da morte dela nesta quinta-feira, 14.

Rossano faleceu em outubro de 2021 com apenas 49 anos. Ele lutou contra um câncer do tipo melanoma por cerca de um ano.

O romance de Ivana Trump e Rossano Rubicondi

Os dois namoraram por seis anos antes de se casarem em 2008. A cerimônia de casamento deles teve 400 convidados e foi avaliada em 3 milhões de dólares. Porém, eles se separaram apenas um ano depois. Na época, fontes próximas ao ex-casal informaram que a separação aconteceu por causa da distância física entre eles, já que Rossano morava na Itália e ela se dividia entre Nova York e Miami.

Mesmo separados, os dois continuaram amigos e se falando com frequência. Tanto que eles participaram juntos da versão italiana do Dancing With The Stars em 2018.