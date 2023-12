Quantos quilos Jojo Todynho já emagreceu? Cantora está focada nos treinos

Jojo Todynho chamou a atenção da web ao publicar um vídeo de seus treinos de crossfit; a cantora fez a cirurgia bariátrica em agosto

Jojo Todynho perdeu cerca de 33 kg desde que fez a cirurgia bariátrica em agosto deste ano. A cantora chamouu a atenção da web nesta terça-feira, 19, após postar um vídeo pegando pesado no crossfit. Ela mostrou que está focada nos treinos e no processo de emagrecimento.

A futura advogada usou um look fitness roxo, composto por top e calça de ginástica, e apareceu se exercitando com bastante determinação e sem corpo mole. "Boraaaaaaa!", falou a funkeira ao esbanjar suas novas curvas. Ela recebeu elogios dos seguidores nos comentários. "E ainda dizem que não está vendo diferença. Maravilhosa", disse um. "Você tá maravilhosa, vejo sua evolução sempre, e outra coisa será a melhor advogada, porque é determinada, justa, coerente e vai buscar o direito daqueles que precisar de sua ajuda…", elogiou outra pessoa.

Ainda na terça-feira, a cantora chamou a atenção ao compartilhar um vídeo em que aparece vestindo um short que usava antes do processo de emagrecimento. "Sabe há quantos anos não uso shorts jeans? Muitos. Olha isso. Olha a sobra. Era 54. Olha essa cintura, esse corpo. Eu tenho esse shorts há muitos anos, nunca usei. Falei: 'Vou colocar um jeans para ver se entra'. Entrou e ainda está largo na cintura. Que delícia!", ela celebrou o processo.

Ela também publicou uma foto fazendo caridade com meninos e mandou um recado para os internautas sobre terem alguma iniciativa para ajudar o próximo. Vale lembrar que, no final de semana, ela foi parar na delegacia após protagonizar uma discussão com uma mulher em uma feira.

JOJO PROTAGONISTOU DISCUSSÃO

Jojo Todynho se pronunciou após protagonizar uma discussão em uma feira em Fortaleza na noite do último sábado, 16. Após a discussão com uma mulher, que teria a chamado de "preta arrogante", a famosa gravou stories para explicar o que aconteceu.

De acordo com ela, durante o passeio no local, a mulher a parou pedindo para que fosse a sua loja gravar vídeo com um produto. Jojo Todynho se recusou e foi então que foi insultada pela pessoa de maneira racista. "Aí veio uma senhora, que já tá nas páginas de fofoca, falou assim pra mim: 'você pode ir na minha loja que eu vou te dar um presente e você me marcar no Instagram?', aí eu falei pra ela: 'não, obrigada, não quero não', ai ela falou assim: 'esses pretos é tudo arrogante'", ela contou como foi a situação.