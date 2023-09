Quantos anos tem Gusttavo Lima? Andressa Suita expõe verdadeira idade do marido

Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita revela que o cantor sertanejo esconde sua idade verdadeira para parecer mais jovem

O cantor Gusttavo Lima fez aniversário no último dia 3 de setembro, mas o sertanejo não quis soprar o número verdadeiro de velinhas, segundo sua esposa, a empresária Andressa Suita. É que o artista, que é conhecido como 'Embaixador' não aceita a sua idade e prefere esconder quantos anos tem para parecer mais jovem!

A revelação intrigante aconteceu na última terça-feira, 27, quando a influenciadora digital fez uma participação no podcast de entrevistas 'Poddelas'. A esposa do sertanejo não apenas desmascarou a mentira sobre a idade do cantor, mas também fez questão de compartilhar qual é a sua verdadeira idade.

Andressa explicou que como o marido vem de origem humilde, sua família esperou cerca de um ano e meio para registrá-lo, o que significa que atualmente, ele já tem 35 anos e meio, e não 34, como divulgado. A loira ainda revelou que só foi descobrir a verdade sobre o cantor nas vésperas de seu casamento, quando sua sogra contou a história.

Mesmo assim, o seranejo defende que o número no documento é o que vale: “Ele não aceita a idade que tem”, brincou Andressa. Ela ainda revelou que o sertanejo gosta de exibir sua idade falsa: “Ele adora jogar na minha cara que sou mais velha que ele”, brincou a loira, que tem a mesma idade que o marido, 35 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Neste ano, além de completar seus 35 anos, Gusttavo Lima também celebra os 15 anos de carreira, com o projeto ‘O Embaixador 15 anos’. Além do sucesso na carreira, o sertanejo também é bem-sucedido em sua vida pessoal, já que tem como fruto do casamento os pequenos herdeiros Samuel, de 6 anos, e Gabriel, que tem 5.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Quanto custa o novo carro do cantor Gusttavo Lima?

Gusttavo Lima ostenta o título de sertanejo com o maior cachê atualmente! Para celebrar, o artista adicionou mais um veículo luxuoso na garagem de sua casa em Goiânia. Com rebaixamento, carroceria e para-lamas alargados para receber rodas especiais, o carro do sertanejo ultrapassou o valor de venda inicial devido as personalizações feitas no veículo.