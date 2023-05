Quanto Juliana Bonde ganha? Artista diz ter vergonha de faturamento

Cantora Juliana Bonde entregou faturamento chocante na venda de conteúdo picante em plataforma

A cantora Juliana Bonde (28), vocalista da banda Bonde do Forró, tem faturado alto com a venda de conteúdo adulto nas redes sociais. Desde o início da pandemia, a famosa tem investido no projeto paralelo à carreira musical e tem se surpreendido com o valor, o qual ela mesma se envergonha de expor.

Através do Privacy, plataforma concorrente do Onlyfans na América Latina, Juliana tem faturado cerca de R$ 500 mil por mês. Em entrevista ao Splash, ela disse que isso é um valor bem mais alto do que ela ganhava apenas com os shows do Bonde do Forró.

"Eu tenho vergonha de falar que eu ganho esse dinheiro, sendo que às vezes tem uma professora que trabalha o dia todo, tem que levar esporro de aluno e ganha, sei lá, R$ 4 mil. Eu fico com vergonha de falar que eu ganho isso ", disse ela ao Splash.

A famosa completou dizendo que vive um misto de sentimentos, já que ainda é muito julgada por vender fotos íntimas na web. Apesar de sentir orgulho de seu trabalho, ela lamenta que sua família não sinta o mesmo.

"Todo dia minha mãe manda mensagem: 'Quando é que você vai parar de fazer essa pouca vergonha?' Falo: 'Mãe, não tem como, eu tô construindo minha casa agora, minha casa é grande, eu preciso'. Mas é bem complicado, meu Deus do céu, cidade pequena, tem algumas pessoas que agem na maldade, pega o vídeo e mostra pro meu pai: 'Olha aqui, essa aqui é a tua filha, a Juliana?' Já aconteceu isso várias vezes", declarou.