Quanto custa o carro luxuoso de Brunna Gonçalves? Ex-bbb ganhou presente de Ludmilla

Ex-BBB Brunna Gonçalves ganhou carrão de luxo após passar no exame para tirar a carteira de motorista

A dançarina Brunna Gonçalves (33), ex-participante do BBB 22, recebeu um baita presentão de Ludmilla (28) nesta quinta-feira, 13. A famosa ganhou um carro luxuoso de presente por ter passado no exame para tirar a carteira de habilitação.

A famosa conquistou da esposa nada mais nada menos que uma Land Rover Discovery, que custa cerca de R$ 727 mil . No entanto, o automóvel pode ser encontrado até o valor de R$ 752 mil, a depender das modificações.

"Cheguei em casa e simplesmente tinha uma Land Rover Discovery na minha garagem pra mim! Meu amor me deu esse carrão! Te amo minha vida, sou infinitamente grata por tudo que você faz por mim! Não tenho nem palavras, sério! Eu tenho um carro!", disse Brunna.

A Land Rover de Brunna Gonçalves possui câmbio automático e somente é vendido com motor 3.0. Além disso, ele também conta com tração nas quatro rodas e pode chegar até 209 km/h. Uma curiosidade, é que o veículo possui oito airbags e bancos com ajustes elétricos.

"GENTE LEMBRANDO QUE AINDA TÔ EM FASE DE APRENDIZADO NÉ. Eu dirigia um feat mobi e do nada tô dirigindo uma land rover, vamos com bastante calma", brincou a carioca ao falar do medo de dirigir a máquina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

