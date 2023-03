Quando estreia o documentário de Xuxa? Saiba detalhes da produção polêmica

Documentário de Xuxa mostra reencontro da apresentadora com sua ex-diretora Marlene Mattos

A Rede Globo acaba de divulgar a data de estreia do esperado documentário de Xuxa Meneghel (60), no Globoplay. A produção faz parte de uma série de homenagens que a eterna rainha dos baixinhos tem recebido no ano em que completa 60 anos.

Com direção geral de Pedro Bial, a série original do Globoplay, intitulada Xuxa, o documentário, terá estreia no dia 13 de julho . Ela é uma produção da Endemol Shine Brasil, mesma produtora do BBB.

Com cinco episódios, a série documental pretende mostrar detalhes envolvendo a trajetória de Maria da Graça, até ela se tornar a grandiosa apresentadora Xuxa Meneghel.

Xuxa, o documentário contará ainda com a participação de nomes como Sérgio Mallandro e Renato Aragão, comediantes que fizeram parte da carreira da loira. Além disso, o público também verá o reencontro de Xuxa com Marlene Mattos, sua antiga diretora.

Leia também: Ex-paquita Thalita Ribeiro revela história marcante com Xuxa: "Me ajudou"

O reencontro de Xuxa e Marlene tem sido apontado como um dos momentos mais marcantes da produção. Isso porque as duas estavam afastadas há 19 anos após uma briga feia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Globoplay (@globoplay)

POLÊMICAS ENVOLVENDO MARLENE MATTOS

Em recente participação no programa Altas Horas, Xuxa revelou um detalhe pouco conhecido de sua história. Ao ser questionada sobre o motivo de seus programas não contarem com paquitas negras, ela disse: "Marlene Mattos".

"A Marlene não queria uma paquita negra, mas eu fiquei encantada com a beleza dela", disse a Rainha dos Baixinhos, ao relembrar como conseguiu fazer Adriana Bombom virar sua assistente de palco.

A apresentadora também contou que se sentia incomodada com uma situação específica envolvendo os cabelos de suas paquitas. "Elas [paquitas] entravam com os cabelos pretos lindos e depois de alguns meses estavam todas loiras e isso me deixava bastante nervosa. Eu há pouco tempo soube o porquê e isso me deixou mais chateada ainda", disse ela, que apenas conseguiu ter uma paquita negra nos Estados Unidos.