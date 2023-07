Qual vai ser o nome do próximo filho de Virginia e Zé Felipe? Influenciadora foi criticada por escolha

Virginia revelou quais são os possíveis nomes de seu terceiro filho, embora ainda não tenha anunciado uma nova gestação

Virginia Fonseca (24) foi criticada pela escolha do nome de seu próximo filho com Zé Felipe (25). Na última quarta-feira, 12, a influenciadora digital virou assunto nas redes sociais ao revelar qual seria o nome de seu terceiro herdeiro. As opções de nomes para um menino e uma menina gerou polêmica na web, embora ela ainda não tenha anunciado uma nova gravidez.

A loira utilizou a inteligência artificial para fazer algumas fotos para saber como seria seu próximo 'bebê'. Na legenda da publicação, ela que já é mãe de Maria Alice e Maria Flor, revelou os possíveis nomes do terceiro filho. "Maria Antônia ou José Leonardo? Ai ai ai", Virginia brincou e questionou qual seria o sexo da criança.

Contudo, seus seguidores não aprovaram muito as opções. Alguns fãs criticaram o nome escolhido para a menina. "Meu Deus, mulher, Maria já é nome de velha, aí você me vem com Antônia junto, coitada dessa criança", afirmou uma. "Maria Antônia pegou pesado, ela não vai te perdoar", declarou outra seguidora. "Maria Antônia não, por favor, Virginia", disse mais uma.

Além do nome para uma menina, alguns fãs também não gostaram do nome escolhido para um possível menino, que seria uma homenagem para Zé Felipe e seu pai, o cantor sertanejo Leonardo (59). "Poderia ser Mário Leonardo, pra fazer homenagem ao pai falecido, não vou entender nunca isso, ainda bem que a vida é dela, não minha", afirmou uma seguidora da nora de Poliana Rocha (46).

Foi assim que alguns seguidores começaram a suspeitar se a influenciadora estaria grávida, até porque ela sempre fala sobre seu desejo de ter um terceiro filho. Recentemente, Virginia chegou a afastar os boatos sobre uma nova gravidez ao exibir sua barriga trincada com um biquíni fininho, após a realização de um procedimento estético com o equipamento de radiofrequência, que não é indicado para gestantes.