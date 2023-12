Qual será o faturamento do cruzeiro de Neymar? Atleta deve ganhar milhões

Cruzeiro de Neymar começou na última terça-feira, 26, e terá duração até sexta, 29; atleta ganhou presente milionário e deve faturar ainda mais

A primeira edição do cruzeiro de Neymar está dando o que falar desde terça-feira, 26, quando a viagem partiu do porto de Santos, no litoral de São Paulo. O atleta deve ter um alto faturamento com o evento, que tem previsão para terminar nesta sexta, 29.

De acordo com o site Correio Braziliense, cerca de 4.300 pessoas estão participando da festa. O pacote mais barato girava em torno de R$ 4.700, já o mais caro, R$ 30 mil. Com isso, a conta é que o faturamento do cruzeiro de Neymar chegue a R$ 20,2 milhões .

Além disso, variações nos pacotes, serviços por fora e algumas bebidas não estão inclusas em alguns ingressos, o que pode aumentar ainda mais a arrecadação da MSC, empresa dona do transatlântico que fará a viagem entre Santos e Búzios, no Rio de Janeiro.

Neymar ainda ganhou um cordão cravejado de ouro e prata, estimado em R$ 2 milhões. O presente foi entregue pelo influenciador Bruno Aleksander, mais conhecido como Buzeira, na madrugada desta quarta-feira, 27. Ele já foi citado em operação da Polícia Federal sobre investigação de supostos jogos de loteria que fazia nas redes sociais.

Durante todo o cruzeiro, Neymar deverá passar por um tratamento para a lesão em sua perna, como fisioterapia e massagem. Ele teve que passar por uma cirurgia após a lesão, porém, mesmo assim optou por ir para a festa em alto mar.

Entre as atrações confirmadas, estão shows de Péricles, Belo, Poze do Rodo, MC Guimê, Livinho, Orochi, Guilherme e Benuto, Ryan, Grupo Envolvência e outros artistas. Além dos shows, haverá apresentações de stand-up comedy dos humoristas Renato Albani, Thiago Ventura e Victor Sarro.

Além das atrações confirmadas, Virginia Fonseca, Zé Felipe, Silvia Abravanel e Rafaella Santos, irmã de Neymar, foram vistos embarcando no navio. Para acompanhar Belo, a influenciadora Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna, também estão no cruzeiro.

O navio tem capacidade para 4.000 hóspedes, terá simulador de Fórmula 1, o maior tobogã em alto mar do mundo. Além disso, também conta com salas de jogos, teatro, boliche, cassino, cinema 4D e piscinas de borda infinita. Para o evento, ele terá um corredor repleto de fotos da carreira de Neymar.

Na página de informações do evento, a programação das festas já foi divulgada. Nesta terça, os convidados curtiram uma festa com tema tropical. Já nesta quarta, 27, será o dia da festa do branco, e, por fim, na quinta, 28, será uma festa à fantasia.

