Qual a religião da família do noivo de Larissa Manoela? Fala da mãe escancara preconceito

Qual a religião da família do noivo de Larissa Manoela? Entenda o que seguem André Luiz Frambach e seus pais

A revelação de uma mensagem inédita de Silvana Taques para Larissa Manoela surpreendeu o público nesta terça-feira, 22. Isso porque no trecho vazado, ela se refere à família do noivo da filha com um termo preconceituoso.

Na mensagem publicada por um colunista, a pedagoga se refere à família de André Luiz Frambach como "macumbeira". Ontem, ela deu outra versão para a resistência ao namoro da filha. "Não vai dar certo, é coisa de mãe, intuição de mãe. E foi a primeira vez que ela não tava me ouvindo. Foi se afastando até que disse: 'Essa é minha escolha'", declarou ela ao Fofocalizando exibido nesta segunda.

Vale lembrar que a família de André Luiz Frambach não segue uma religião de matriz africana, algo que é pejorativamente chamado de "macumba" na prática criminosa do racismo religioso. Eles são espíritas kardecistas, corrente muito forte no Brasil.

O espiritismo que segue os preceitos de Allan Kardec é seguido por cerca de 2% da população brasileira - algo em torno de 3,8 milhões de pessoas. Hoje, ela é a terceira religião mais seguida do Brasil, atrás apenas do catolicismo e dos evangélicos.

MAIS REVELAÇÕES

Em entrevista ao Fofocalizando, Silvana Taques falou para Chris Flores sobre não reconhecer mais a filha. "Eu não acreditei. Não é a Larissa, não é essa a educação que a gente deu, não é isso que ela viveu. Não é ela. Eu acho que todo o amor, todo o carinho, tudo o que nós fizemos pra ela, tá dentro dela. É chocante, triste, desesperador você ouvir da pessoa que você gerou, que você pariu, que você educou, acompanhou… da maneira com que tudo está acontecendo. Não teve um ponto final", disparou.

Já no Fantástico, Larissa Manoela publicou um trecho de uma mensagem, enviada por um aplicativo: “Oi mãe! Eu sei que você não vai responder minha mensagem, mas quero que você receba. Quero te desejar um feliz natal. Não porque eu acredito que será feliz, porque feliz mesmo seria se estivéssemos todos juntos como sonhei. Mas tento entender a sua escolha, a do pai. E eu também fiz a minha. […] Não tem um dia sequer que eu não pense em você, em como você está, o que está sentindo”.