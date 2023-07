Qual a profissão da namorada da filha de Carla Perez? Saiba mais sobre Daze

Camilly Victória, filha de Carla Perez e Xanddy, assumiu relacionamento publicamente na última quinta-feira, 27

Dias após Camilly Victória, filha de Carla Perez e Xanddy, ter tornado seu namoro público, muitos fãs e admiradores da cantora ainda continuam curiosos por saber mais informações sobre Edayzia. Apesar de ser discreta quanto a vida pessoal, a jovem já mostrou no Instagram sua profissão.

Também conhecida como Daze, a namorada da filha de Carla Perez já compartilhou fotos vestindo a farda do Exército dos Estados Unidos . Ela vive em Austin, capital do estado do Texas, também no país em que a família de Camilly passou a morar em 2016.

Na última sexta-feira, 28, Daze compartilhou uma nova foto vestindo a farda do exército e, em uma de suas publicações mais antigas, ela mostrou estar na Base Aérea de Osan, uma instalação da Força Aérea dos Estados Unidos localizada na Coreia do Sul.

Daze é do signo de câncer e, em seu perfil do Instagram, a jovem possui pouco mais de 6.000 seguidores e apenas nove publicações no feed, sendo a primeira de março de 2022. Na maioria das publicações, Daze mostra seu estilo nas roupas, que é uma junção entre o street style e social.

Antes de assumirem publicamente o namoro, a filha de Carla Perez e Daze já interagiam bastante nas redes sociais, trocando elogios. Em uma das publicações mais antigas no feed da jovem, compartilhada em meados de fevereiro deste ano, Camilly já se declarava para a amada.

Com a aparição dos primeiros rumores de que as duas estariam namorando, surgiram especulações de que a família da ex-integrante do grupo É o Tchan estaria passando por crises. No entanto, os boatos foram logos desmentidos e Carla Perez mostrou o carinho que tem pela nora.

Ela a apelidou carinhosamente como Dada. O apelido foi revelado aos fãs e seguidores da dançarina em meados do mês de julho, quando Daze estava completando 24 anos. "Feliz aniversário, Dada. Deus te abençoe. Nós amamos muito você", escreveu Carla Perez, na ocasião.

CONFIRA FOTOS DA NAMORADA DA FILHA DE CARLA PEREZ, DAZE: