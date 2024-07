Qual é o salário de Cariúcha? Apresentadora do SBT está com o nome sujo na praça

No Fofocalizando, Cariúcha assumiu dívida para ajuda ex-namorado

Cariúcha está com o nome sujo na praça. Nesta sexta-feira, 12, a apresentadora do Fofocalizando assumiu que está devendo R$ 8 mil a uma instituição financeira. O dinheiro teria sido usado para ajudar um ex-namorado com quem ela não tem mais contato.

"Por causa de 'macho', eu peguei um empréstimo e sujei o meu nome. Peguei até um avião e fui para Alemanha", contou durante uma conversa com os colegas do elenco da emissora na edição ao vivo do programa.

A apresentadora disse ter esperado a dívida prescrever, mas ainda não quitou o débito com a instituição financeira. "Mas quer a verdade? Eu ainda não tirei o meu nome [dos serviços de proteção ao consumidor]. Fui deixando, mas esse mês vou limpar", afirma.

"Não vai mais [caducar]. Meu nome ainda está lá há mais de cinco anos. Vou pagar no próximo quinto dia útil. Vou ligar para lá para negociar. Antes de vocês falarem algo, eu assumo que estou devendo sim para o banco. Não é vergonha para ninguém", disse ainda.

Qual é o salário de Cariúcha no SBT?

Em abril, Cariúcha assinou contrato com o SBT para ser uma apresentadora fixa do Fofocalizando. A apresentadora chamou a atenção da direção do programa de fofocas após sua participação em A Fazenda 15, em que foi eliminada com rejeição.

Apesar da fase conturbada, a dona do meme "Sou toda natural, bonita pra caramba" deu a volta por cima e conquistou seu espaço na TV. Ela ainda faz participações como jurada do quadro Dez ou Mil do Programa do Ratinho.

O salário de Cariúcha no SBT não foi revelado. Segundo o colunista Guilherme Beraldo, do site Aqui Tem Fofoca, os apresentadores do Fofocalizando ganham entre R$ 20 e R$ 30 mil por mês, além de benefícios como plano de saúde e férias.