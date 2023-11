Qual é o peso de Whindersson Nunes? Humorista faz revelação na web

Whindersson Nunes surpreende ao revelar qual é o seu peso

O humorista Whindersson Nunes surpreendeu ao revelar o seu peso nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 17, ele abriu uma caixinha de perguntas para seus fãs e um seguidor quis saber sobre a boa forma dele.

O fã perguntou: “Verdade que você perdeu o shape?”. Então, ele respondeu com o seu peso. “Eu luto com 75 quilos. Meu peso natural é 90 quilos. Eu sempre perco o shape, mas sempre encontro”, brincou ele.

Há pouco tempo, ele também foi questionado sobre a sua beleza. Entre as perguntas, um dos internautas disparou: "Tu se acha feio?". O influenciador digital, que por muitos anos foi criticado por sua aparência, respondeu ao compartilhar uma foto sua só de cueca. "Eu me acho um gostoso, não preciso da aprovação de ninguém", escreveu Whindersson.

Vale lembrar que Whindersson é fã de boxe e já participou de lutas de MMA em algumas ocasiões.

Whindersson Nunes compartilha conversa engraçada com Bruna Marquezine

No último dia 8, Whindersson Nunes voltou às origens ao publicar novo vídeo em seu canal no YouTube. Na postagem, ele reagiu à Besouro Azul, filme da DC Comics que marcou a estreia da atriz Bruna Marquezine em Hollywood.

Com o vídeo, ele reviveu um quadro em seu canal onde ele reagia a filmes que estavam bombando no momento. E como o longa estrelado por Xolo Maridueña está sendo um sucesso entre os brasileiros, ele não perdeu a oportunidade de relatar o dia que ele foi até o cinema assistir à produção.

O influenciador recebeu reposta hilária de Marquezine, que interpreta Jenny Kord no longa. Através da DM do Instagram, a atriz apareceu aos risos, sem saber como reagir ao vídeo. Com isso, ela agradeceu pelo carinho e aprovou as piadas de Whindersson com bom humor.

"VÍDEO NOVOOOOO, aprovado pela atriz do filme @brunamarquezine. Não entendi muito o que ela falou, mas parece que gostou kkkk", escreveu ele na legenda da publicação. Na conversa com a atriz, Whindersson demonstrou sua gratidão por ela gostar de seu trabalho. "Que top que você tá se divertindo", disse ele.