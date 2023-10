Qual é o curso que o filho de Gugu Liberato faz na faculdade?

Filho de Gugu Liberato, João Augusto está com foco na faculdade. Saiba quando ele vai se formar

O jovem João Augusto Liberato, que é filho de Gugu Liberato e Rose Miriam, está totalmente focado em concluir o seu curso na faculdade. O rapaz já disse que quer seguir os passos do pai na televisão, mas, por enquanto, o seu desejo é concluir a universidade. Depois de participar do quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck, ele revelou qual é o curso que está fazendo na faculdade.

De acordo com o site Gshow, ele estuda Administração com foco em Comunicação na Universidade Rollins College, na Flórida, Estados Unidos . Ele está com 21 anos e deve se formar em maio de 2024.

A assessora de imprensa Esther Rocha, que cuidava da carreira de Gugu e é amiga da família, contou que o foco de João Augusto é concluir o seu curso, como era o desejo do seu pai, e que ele nano recebeu convites para sua estreia na TV.

View this post on Instagram A post shared by João Augusto Liberato (@joaoaugustoliberato)

Filho de Gugu Liberato chorou no palco do Domingão com Huck

O jovem João Augusto Liberato participou do Domingão com Huck, da Globo, neste final de semana e não segurou as lágrimas ao falar de seu pai, o apresentador Gugu Liberato. Ele chorou no palco ao relembrar a saudade que sente do pai, que faleceu em 2019 após um acidente doméstico.

No palco, João falou sobre como foi homenagear o pai no Domingão, já que dublou a música Meu Pintinho Amarelinho e Baile dos Passarinhos no quadro Batalha do Lip Sync. "Até hoje é difícil assistir vídeos do meu pai. Eu tive que assistir vídeos para aprender a dança do passarinho, e até do KLB. É muita emoção, muita tristeza, muita saudade lembrar do meu pai. só quero agradecer pela oportunidade para poder honrar ele aqui hoje”, disse ele, que recebeu o abraço carinhoso de Luciano Huck.

Logo depois, ele contou que sentiu a presença do palco durante a apresentação. "Hoje eu fiz algo que nunca imaginei. No palco do Domingão com Huck prestei uma homenagem incrível ao meu pai, Gugu. Senti a presença dele comigo e isso me deixou muito emocionado! É impossível descrever oque estou sentindo. @lucianohuck serei eternamente GRATO a você e a sua produção por me conduzirem à este momento. Fiz novas grandes amizades que serão para o resto da vida! Super obrigado!", disse ele ao exibir os registros do encontro na Globo.