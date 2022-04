Quadro clínico não aponta alterações neurológicas em Rodrigo Mussi

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, usa as redes sociais para atualizar o quadro clínico do ex-BBB

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 20h30 - Atualizado às 21h30

Na manhã desta quinta-feira, 7, Rodrigo Mussi (36) passou por uma nova cirurgia após sofrer um grave acidente de carro na última semana.

Está foi a terceira cirurgia que o influenciador fez após o acidente. Ele já tinha feito uma operação na mesma perna e outra na cabeça.

Após o processo ter sido finalizado com suesso, Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, atualizou o estado de saúde do gerente comercial em seu perfil nas redes sociais.

"Ao voltar da cirugia na perna, o Rod teve uma alteração das pupilas. Imediatamente, fez uma tomo(grafia) que não apontou qualquer alteração neurológica, graças a Deus! A ressonância ficou pra amanhã e, depois de realizada, deve iniciar o processo de extubação, com muito cuidado. Não há mais alteração pupilar”, escreveu Diogo.

Diogo gravou um vídeo para o Jornal Nacional, da TV Globo, e revelou que teve uma conversa com o irmão. Ele contou que Rodrigo apertou sua mão após ouvir a mensagem.

"Eu falei para ele, falei assim: 'Rodrigo, Luquinha, meu filho, o seu sobrinho, já já vai nascer'. E eu falei pra ele: 'você vai me ajudar a ser uma família, vai me ajudar a trocar fralda, vamos no Morumbi com ele?' Ele apertou muito a minha mão, se mexeu muito. Mexeu o tronco, mexeu perna. Foi muito emocionante para mim. Ele está ainda em estado grave, delicado, porém ele está muito melhor. A gente vai sair dessa", relatou.