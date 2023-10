ProWine São Paulo, maior feira de vinhos das Américas, apresenta 1000 marcas entre vinhos e destilados

Ao longo de três dias, evento ocupa o pavilhão azul do Expo Center Norte, somando mais de 10 mil visitantes

A ProWine São Paulo teve sua terceira edição em 2023, com um espaço 32% maior de área comercializada, usando a capacidade total do pavilhão azul do Expo Center Norte, os 15 mil m², trazendo a participação de novas marcas, as melhores empresas do setor e soluções inovadoras.