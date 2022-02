Projota homenageia a esposa, Tamy Contro, ao som de sua música 'Ela Só Quer Paz': ''Meu amor''

Projota fez uma bela homenagem para a esposa, Tamy Contro, ao som de sua canção, Ela Só Quer Paz

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 13h40

Projota (35) é realmente um marido babão!

Nesta quarta-feira, 9, o rapper decidiu usar suas redes para fazer uma homenagem para a esposa, Tamy Contro (28), usando uma de suas músicas mais famosas, Ela Só Quer Paz.

O artista então postou um vídeo ao som da canção, com inúmeras cenas da amada, desde momentos em que ela exibe toda sua beleza e até momentos românticos que eles viveram juntos.

Na legenda, ele se derreteu: "Aproveitando a trend da rede vizinha pra homenagear o meu amor e mãe da Marieva". Tamy não perdeu tempo e logo se derreteu pelo amado: "Amei!".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Maravilhosos!", disse um. "Lindos!", falou outro. "Casal perfeito demais!", escreveu outro.

Dia de festa!

No último dia 8, Marieva, filha do casal, completou 2 aninhos de vida e ganhou lindas declarações do papai e da mamãe.

Tamy lembrou vários cliques de diferentes fases da pequena e escreveu na legenda: "Hoje é o dia da minha aquariana preferida, que também é minha criança preferida, minha pessoa preferida".

Já Projota lembrou alguns momentos especiais que viveu com a herdeira e fez uma linda declaração de amor: "Marieva mudou minha vida, ressignificou minha existência, e depois que ela nasceu eu me tornei um super herói, meu poder é ter a certeza absoluta de que nada de ruim que aconteça vai me tirar do meu objetivo de garantir que a vida seja o mais doce possível pra ela."

Confira a linda homenagem que Projota fez para a esposa, Tamy Contro, ao som de sua canção Ela Só Quer Paz: