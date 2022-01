Projota comemora aniversário de São Paulo: ''Cidade onde nasci e a que devo tanto''

O cantor postou alguns cliques no Centro Cultural Olido e prestou uma homenagem na web

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 19h36

Projota(35) usou as redes sociais nesta terça-feira, 25, para comemorar o aniversário de 468 anos de São Paulo.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor compartilhou algumas fotos no Centro Cultural Olido e prestou uma homenagem especial para a cidade.

"Hoje é aniversário da cidade onde nasci e a que devo tanto. Pelas esquinas dessa cidade descobri meus sonhos e encontrei pessoas que mudaram minha vida. São Paulo é arte, é música, é graffiti e jazz. São Paulo é hiphop!", começou o rapper.

E completou: "Desejo toda luz pra cada pessoa que fez daqui seu lar, que o futuro reserve mais igualdade e oportunidades a todos os seus. Sou Paulistano da garoa, da bolacha, do pão na chapa e um pingado, do pastel com caldo de cana, de Parelheiros ao Peri Alto te conheço e te amo! Parabéns, São Paulo!", desejou.

Confira a publicação de Projota: