Produzida, Lexa esbanja elegância e não economiza no decote

Que gata! Lexa abusa do carão e impressiona fãs ao surgir megaproduzida em selfie

A cantora Lexa (28) surgiu belíssima nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (20) e deixou os seus fãs babando.

Após enfrentar um processo turbulento com a expulsão de MC Guimê do Big Brother Brasil 23, pela acusação de importunação sexual a Dania Mendez, a gata mostrou que está seguindo em frente.

Em seu perfil no Instagram, a funkeira surgiu com um sorriso discreto e mostrou detalhes da sua produção impecável: ela estava com uma maquiagem profissional, com direito até a cílios postiços.

Com o cabelo solto na altura dos ombros, Lexa fez questão de deixar registrado toda sua beleza e elegância. Porém, o que mais chamou atenção foi o decotão do body verde utilizado pela musa, que deixou em evidência toda sua boa forma.

Vale ressaltar que Lexa encantou os seguidores nas redes sociais ao posar de costas dando uma empinadinha estratégica

VEJA O STORY DE LEXA:

Foto: Reprodução/Instagram

Lexa desabafa sobre a exposição de sua vida pessoal

Na última semana, Lexa abriu o coração e publicou um texto em que revela que sua saúde mental está abalada devido aos últimos acontecimentos envolvendo o marido, o cantor MC Guimê.

"Lamento por toda essa exposição. Em 10 anos de carreira nunca fui uma artista polêmica. Às vezes o desespero faz isso com a gente, minha saúde mental está abalada. Eu só não posso deixar as pessoas guiarem meus passos e decidirem por mim a minha vida. Bola pra frente e bora trabalhar. Não é sobre ninguém, é sobre mim", desabou.