Produtor que detonou Jenna Ortega se justifica: ‘Tóxica e mesquinha’

Produtor Steven S. DeKnight criticou atriz Jenna Ortega por reclamar publicamente de série da Netflix

Steven S. DeKnight (58), produtor de Demolidor, Spartacus e O Legado de Júpiter, também diretor do filme Círculo de Fogo: A Revolta, esteve envolvido em uma grande polêmica nas últimas semanas. O cineasta chamou a atriz Jenna Ortega (20) de “tóxica e mesquinha”, por ter falado mal da série Wandinha, um dos maiores sucessos da Netflix.

Então, Steven achou melhor se justificar sobre suas falas sobre a atriz através de suas redes sociais, explicando o argumento dele para criticar o posicionamento de Jenna ao falar mal da série que deixou ela ainda mais famosa.

“A partir deste ponto, vou apenas bloquear os comentários intencionalmente obtusos sobre a confusão de Ortega. Para ser claro, a questão não é ela expressar sua opinião para showrunner/ roteirista. É falar mal deles em público sobre como eles escreveram o personagem”, escreveu Steven, em seu perfil oficial no Twitter.

Okay, so from this point forward I'm just going to block the willfully obtuse comments about the Ortega kerfuffle. To be clear, the issue isn't her expressing her opinion to the showrunner/writers. It's badmouthing them in public for how they wrote the character. — Steven DeKnight (@stevendeknight) March 14, 2023

“Estou curiosa para saber como você falar mal dela em público é diferente?”, questionou uma internauta. “Meus comentários foram sobre quebrar a confiança que todos nós temos no set e durante o processo de produção de que nossas diferenças criativas permanecerão na família. Nunca foi sobre suas preocupações criativas, que eram válidas”, respondeu.

My comments were about breaking the trust that we all have on set and during the production process that our creative differences will stay in the family. it was never about her creative concerns, which were valid. https://t.co/bl98cnjJCr — Steven DeKnight (@stevendeknight) March 15, 2023

Já outra fez uma comentário mais conciliador com o produtor. “Entendemos agora, é do jeito que foi dito na entrevista, parece que você estava tentando torná-la a 'pessoa má,' mas OBRIGADA por esclarecer as coisas e falar sobre outras coisas que também nos preocupam”, comentou. “Absolutamente! Mais uma vez, não posso enfatizar o suficiente: ela é um talento incrível. Foi apenas uma situação infeliz expor publicamente as diferenças criativas, e também admito que os escritores estão no limite devido à greve iminente, inclusive eu. Uma tempestade perfeita”, respondeu Steven.

"De volta ao trabalho. Tente, como sempre, ser gentil um com o outro, mesmo quando discordarmos veementemente. E sim, há momentos em que preciso seguir meu próprio conselho. Somos todos trabalhos emocionais em andamento. Amor para todos", encerrou o produtor.