Priscilla recorda início de carreira na música gospel: 'Não gostava'

A cantora Priscilla abriu o coração e falou um pouco sobre o início de sua trajetória na música gospel e a mudança para o universo pop. Em entrevista ao programa 'The Noite', a ex-apresentadora infantil surpreendeu ao contar que entrou no gênero religioso sem gostar.

Durante conversa com o apresentador Danilo Gentili, Priscilla recordou que sua carreira musical começou após uma participação na atração noturna do SBT. De acordo com a famosa, ela foi inserida no universo gospel por influência de seu pai.

"Você sabe que foi aqui que tudo começou de verdade na minha carreira musical. Eu cantei aqui uma música gospel, na época, que eu nem gostava, e aí meio que viralizou, e meu pai falou assim: 'vamos aproveitar agora que essa música bombou e vamos lançá-la'", relembrou a cantora, referindo-se à música 'Espírito Santo'.

"Ele, escondido, sem minha permissão porque eu não gostava da música, soltou [o vídeo] no YouTube e foi minha primeira grande canção ali no gospel", completou Priscilla. A artista, inclusive, revelou que já foi expulsa de uma igreja quando criança por cantar músicas de outros gêneros na TV.

"Meus pais nunca tiveram problema com isso, então eles deixavam eu cantar o que quisesse. Eu cantava Rouge, mas quando foi para o ar, o pastor não gostou… Aí o problema é dele né, porque saí da igreja, fui para outra e continuo cantando", declarou ex-apresentadora do SBT.

Com 12 anos de carreira consolidados no mundo gospel, Priscilla se lançou oficialmente, no universo pop, em maio deste ano. A mudança, no entanto, não foi uma surpresa para os fãs, uma vez que ela já havia anunciado a retirada de seu sobrenome, Alcântara, do nome artístico.

"Sou grata por tudo que vivi enquanto Priscilla Alcântara, só eu sei as alegrias, mas também as muitas dores que a bagagem desse nome me traz", escreveu a cantora em uma carta aberta divulgada em outubro de 2023.

Priscilla revela motivo de sair do gospel para o pop

Priscilla foi a convidada do 'Conversa com Bial' e abriu o coração e explicou o que a fez deixar de lado a música gospel e mudar totalmente para o pop, inclusive com um novo visual. De acordo com a cantora, ela tem uma nova percepção sobre a forma de trabalhar.

"Ser cristã é um pilar, centro, base, ser artista é quem eu sou. As duas coisas estão no meu DNA. O que mudou foi minha consciência da liberdade artística", explicou em entrevista. Ela detalhou ainda que o trabalho dela não interfere nas crenças e que existem várias formas de se expressar por meio da arte. "Entendi que exercer essa liberdade em nada alterava a minha fé. Me tornou mais crente nas minhas convicções", disse; confira mais detalhes!