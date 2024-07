Priscilla explica seu afastamento da igreja: 'Libertação espiritual'

Em entrevista para Foquinha, Priscilla comentou sobre o seu afastamento da igreja evangélica e revelou os motivos que levaram a isso

Priscilla iniciou sua carreira como cantora gospel, mas com o tempo ela se afastou da religião evangélica e abraçou o mundo do pop. Em uma entrevista para a Foquinha, a artista explicou seus motivos.

“Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então se eu ouvia o pastor falando 'A', eu chegava na minha casa e no meu relacionamento com Deus e falava ‘Deus é A mesmo? Ou ele interpretou A e tem uma interpretação que a gente tem um B aí de resultado ou um C?'. Eu sempre fui essa pessoa, eu sempre busquei a verdade a partir do meu relacionamento com Deus, não somente a partir do que eu ouvia alguém falando. Então eu sempre tive essa curiosidade”, começou ela.

Em seguida, Priscilla afirmou que ainda acredita em Deus, mas não nos dogmas que foram impostos. "Quando a doutrina, o dogma, não fazia sentido com aquilo que eu tinha de experiência com Deus, eu revisitava essa crença dentro de mim e falava: 'é isso mesmo que eu vou crer? ou eu posso ter uma outra interpretação?' Foi gradativo, porque é uma libertação espiritual você começar a viver fé não a partir do que o outro impõe para você, mas a partir da experiência de fé que você tem direto com Deus", afirmou.

Para concluir, a famosa revelou que não concordava com algumas regras da igreja. "Para você chegar nesse momento é um processo, você tem que se libertar, ter coragem. E foi esse processo que eu vivi. Foi aí que eu comecei a me descontruir em certos dogmas que era impostos e comecei [a pensar] 'quero ter a coragem de falar isso, porque eu acho que tem mais gente que pensa igual a mim, se eu penso que gay não vai para o inferno deve ter mais gente que pensa igual a mim'".

Início da carreira

A cantora Priscilla abriu o coração e falou um pouco sobre o início de sua trajetória na música gospel e a mudança para o universo pop. Em entrevista ao programa 'The Noite', do SBT, a ex-apresentadora infantil surpreendeu ao contar que entrou no gênero religioso sem gostar.

A artista recordou que sua carreira musical começou após uma participação na atração noturna da emissora. De acordo com a famosa, ela foi inserida no universo gospel por influência de seu pai.

"Você sabe que foi aqui que tudo começou de verdade na minha carreira musical. Eu cantei aqui uma música gospel, na época, que eu nem gostava, e aí meio que viralizou, e meu pai falou assim: 'vamos aproveitar agora que essa música bombou e vamos lançá-la'", relembrou a cantora, referindo-se à música Espírito Santo.