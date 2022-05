Priscila Fantin passa o dia no hospital e revela o que aconteceu

Priscila Fantin revela que precisou de atendimento médico e surpreende com o diagnóstico: 'Dor intensa'

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 10h43

A atriz Priscila Fantin (39) desabafou com os fãs após ir parar no hospital nesta semana. Ela disse que precisou de atendimento médico ao sentir fortes dores pelo corpo. A artista relatou que chegou a desmaiar e estranhou os sintomas. Porém, o diagnóstico a surpreendeu.

A estrela disse que sentiu as dores por causa de estresse no sistema límbico. Assim, ela só precisava descansar e se divertir para aliviar a tensão.

"Passei o dia inteiro no hospital com dores intensas pelo corpo todo, fraqueza e febre. Como eu sou sempre mto forte, estávamos estranhando esses sintomas. Eu não queria ir, mas o Bruno Lopes disse que ia me dar o melhor bolo de chocolate do mundo (esse é o nome mesmo). Tava lotado, com surto de dengue e COVID em SP. Desmaiei duas vezes, chorei de dor, tomei remédio na veia e qndo saíram os resultados dos exames: nenhuma alteração orgânica no meu corpo! Causa: stress do sistema límbico. Receita médica: descanso e diversão!", disse ela.

Então, Priscila mostrou uma foto do seu look e brincou: "Comecei rindo do look que ele me vestiu e acabei tendo o dia todinho com a atenção do Bru só pra mim. E ainda ganhei o bolo no final! Obrigada, moni. Cuidem-se!".

Post de Priscila Fantin: