Primo da cantora Simony morre em acidente trágico no interior de SP

Simony lamenta a morte do seu primo de 34 anos em um acidente grave de carro no interior de São Paulo

A família da cantora Simony está de luto nesta sexta-feira, 9. Um primo da cantora, chamado Carlos Henrique, de 34 anos, faleceu em um trágico acidente de carro em Tabatinga, no interior de São Paulo.

De acordo com o site G1, o carro dele capotou em uma rodovia da região. Ele chegou a ser resgatado, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era primo de segundo grau da cantora, que lamentou a morte dele.

Por meio de sua equipe, ela lamentou o ocorrido em mensagem enviada ao G1. “Eu estou arrasada. Estou a 380 km longe da minha família. Eu não os vejo por conta do tratamento contra o câncer. Faz muito tempo que eu não via o Cacá. Meus tios e avós dele faleceram de Covid-19 e agora isso. É chocante. Estou muito triste”, disse ela.

Nas redes sociais, Simony mostrou uma foto do rapaz e lamentou a partida dele. “Que nossa família te receba, Cacá”, disse ela.

Simony nega boatos sobre sua saúde durante tratamento contra o câncer

A apresentadora Simony desabafou no A Tarde é Sua. Ela decidiu reaparecer na televisão para provar para os fãs que está firme e forte na luta contra um câncer no intestino. A cantora criticou a circulação de boatos envolvendo sua saúde. "As pessoas só dão aquilo que elas tem. Eu estou bem viva, bem bonita, loira, maravilhosa e parei até um batom pra falar com vocês", disse ela.

Simony então deu novos detalhes do tratamento. "Tô na terceira quimioterapia de imunoterapia, é dolorido, pesado, não é fácil, mas procuro passar da melhor forma possível. Fico enjoada, tenho náuseas, mas aí aproveito pra ficar debaixo do cobertor. Eu me permito ficar assim", garantiu.

A cantora afirmou que vai terminar mais duas sessões de imunoterapia. "Eu faço mais um ciclo e vou fazer mais exames. Eu tenho certeza que ele diminuiu porque não senti mais nenhum sintoma. Quando a gente conhece o próprio corpo, fica claro", declarou ela.

Ao final, ela esclareceu que está tudo bem. "Eu não tenho metástase em nenhum outro órgão. Ele é local. Ele aumentou, a gente correu pra fazer um novo tratamento para que ele não criasse força. Parem de me matar, eu tô ótima", esclareceu.