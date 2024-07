Primeiro encontro de Letícia Colin e Michel Melamed viraliza após divórcio

Letícia Colin e Michel Melamed voltam a viralizar nas redes sociais com a história do primeiro encontro após o divórcio; relembre os detalhes

Neste sábado, 13, Letícia Colin e Michel Melamed se tornaram assunto nas redes sociais após rumores de divórcio circularem. Segundo o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, o casal teria se separado há alguns meses. Com a revelação sobre a possível separação, o vídeo do primeiro encontro do casal voltou a viralizar.

Letícia e Michel se conheceram por acaso durante a gravação do programa do apresentador, o ‘Bipolar Show' do Canal Brasil. A atriz foi uma convidada especial e subiu ao palco com o ator. Mas o que deveria ser apenas uma gravação se transformou em um romance e eles surpreenderam com a química desde o primeiro encontro diante dos olhares público.

“Sabe que eu me apaixonei por você?”, Michel declara durante um momento da atração. Em seguida, ele completa dizendo que se apaixonou por uma personagem que a artista fez para tentar disfarçar. Logo depois, o humorista pergunta qual programa define a vida sexual da famosa, que aproveitou para dar em cima dele: “Mais Você”, ela afirmou.

Letícia Colin e Michel Melamed se separaram e só consigo pensar nesse vídeo em que eles se apaixonam, mano a gente assistindo a paixão acontecer, é lindo 🥹🥺 pic.twitter.com/a0Ebk313MW — o cara das brusinhas (@orenansoueu) July 13, 2024

Pouco antes de circularem os rumores sobre a separação, Letícia e Michel falaram sobre o primeiro encontro, que se tornou viral nas redes sociais: “O programa terminou, eu estava calçando meu sapato, ele sentou do meu lado, veio se aproximando em slow motion [câmera lenta], se aproximando do meu rosto assim [e a beijou]”, a atriz relembrou.

“O beijo é bom, e agora?! Ele é muito louco, mas talvez ele seja um pouco louco'. Uma semana depois ele me ligou. 'E aí, vamos nos ver de novo?' O show da Mart'nália acabou e estamos juntos até hoje, com um filho [Uri] de três anos e meio", Leticia falou em entrevista o Sobre Nós Dois, do GNT. Vale lembrar que até o momento, o casal ainda não se pronunciou sobre os rumores da separação.

Letícia Colin e Michel Melamed seguem trabalhando juntos:

O casamento de Letícia Colin e Michel Melamed teria chegado ao fim após nove anos juntos. A notícia da separação foi dada pelo colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, na manhã deste sábado, 13. Mas, apesar da separação, eles estariam mantendo projetos profissionais juntos e uma relação amigável ainda mais pelo filho, Uri, de 4 anos.