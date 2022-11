Prima de Daniella Perez comemora morte de Guilherme de Pádua: "Faço um brinde"

Prima de Daniella Perez afirma que a morte de Guilherme de Pádua é um fim de um ciclo que traz alívio

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 14h29

Na madrugada desta segunda-feira, 7, a prima de Daniella Perez (1970-1992), Barbara Ferrante, se pronunciou pela primeira vez após a tragédia que ocorreu em sua família em 1992.

Em suas redes sociais, Bárbara, que participou do documentário Pacto brutal: O assassinato de Daniella Perez, compartilhou uma publicação no feed de seu instagram, para desabafar a respeito da morte do ex-ator Guilherme dePádua, que faleceu no último domingo, 6, vítima de um infarto fulminante.

No post, a prima da vítima afirmou que deseja que o assassino da filha de Glória Perezvá direto para o inferno, pois não acredita em seu arrependimento. "Jamais, por pior que fosse a pessoa, desejei ou comemorei a morte de alguém. Mas esse filho da p*t@ eu desejo que vá para o quinto dos infernos, onde não poderá mais fazer sua cena de Madalena arrependida para uma igreja que compactua com um assassino da pior estirpe", iniciou ela.

“Também jamais pensei que fosse comemorar ou me aliviar pela morte de alguém. Mas fica um alívio enorme, uma leveza. E, sim, faço um brinde por este fim! E que a vida siga de alguma forma fazendo justiça. Não partiu tão cedo, tão jovem e de forma trágica como nossa Dany, mas partiu, ainda com 53 anos... Que vá se entender com o universo!”, finalizou.

Em apoio à família de Daniela, nos comentários, alguns internautas reagiram: “Esse não merecia viver, até que viveu muito”; "Agora a conta vem! Vai pagar por toda a monstruosidade que fez".

Quem também se pronunciou foi a atriz Claudia Mauro. "Fim dessa sombra em nossas vidas... Fim deste ciclo, desta angústia, fim do receio de um dia poder cruza-lo na rua ou em qq lugar. Tb jamais pensei que fosse comemorar ou me aliviar pela morte de alguém. Mas fica um alívio enorme, uma leveza. E, sim, faço um brinde por este fim!! E que a vida siga de alguma forma fazendo justiça. Não partiu tão cedo, tão jovem e de forma trágica como nossa Dany, mas partiu, ainda com 53 anos... Que vá se entender com o universo!!", disse.

VEJA A PULICAÇÃO DE BARBARA FERRANTE: