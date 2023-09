Pri Prieto traz dicas de como aproveitar cômodos em imóveis pequenos

Percebendo o poder que tem em suas falas, criou um canal no YouTube, tornando-se o maior canal de móveis planejados da plataforma. “Com o marketing digital, tivemos um crescimento de 700% na pandemia. Hoje, também atendemos online, pelo WhatsApp, com uma equipe de projetistas responsáveis por fazer o orçamento à distância”, orgulha-se.

Atualmente, a Prieto Móveis trabalha com itens feitos em marcenaria, totalmente personalizáveis, e com as medidas exatas que o cliente precisa.