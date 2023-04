Preta Gil surge radiante após receber liberação médica para tomar sol: “Viva a vida!”

Em tratamento do câncer no intestino, Preta Gil surge radiante após receber liberação médica para tomar sol

Preta Gil (48) está passando por um momento delicado, mas com o pensamento muito positivo e muita fé. Isso porque a cantora está em tratamento contra um câncer no intestino, diagnosticado no início do ano durante um exame de rotina.

No fim da tarde desta segunda-feira, 24, por meio de seu Instagram oficial, a filha de Gilberto Gil (80) compartilhou uma foto no quintal de casa enquanto aproveitava para tomar sol e renovar o bronzeado. Com um conjunto de biquíni vermelho e uma saída de praia verde estampada, Pretacomemorou o momento, após interromper quimioterapia para tratar septicemia.

"Depois de 4 meses, fui liberada para tomar sol, já que não estou fazendo quimioterapia há mais de 1 mês! Foi uma delícia sentir esse quentinho outra vez!!! Viva a vida!!!", escreveu ela, feliz, na legenda da publicação.

Amigos e seguidores comemoraram essa conquista com a cantora e não deixaram de comentar. “Viva você!" reagiu a amiga, Manuela Xavier. “Musona do meu coração”, escreveu Gominho. E os comentários não pararam por aí: “Como eu te amo preta", declarou um fã. "Maravilhosa! Vivaaaaa!", celebrou outra.

Preta Gil reaparece e atualiza seu estado de saúde

Tratando um câncer no intestino, Preta Gilreapareceu nas redes sociais apósficar um tempo sumida por conta de um choque séptico, causado por uma bactéria. Nitidamente mais disposta, Preta celebrou o desenvolvimento do tratamento.

"Eu tô bem, então tô podendo gravar esse vídeo pra vocês, foi uma semana de muitas conquistas, eu de fato melhorei demais meu estado de saúde, foi uma semana onde eu me recuperei em casa e isso faz toda a diferença, porque a casa da gente, é a casa da gente, foi fundamental pra que eu tivesse essa melhora", contou ela.