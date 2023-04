Preta Gil se emociona com texto forte de autor: ''Coisa mais linda''

Vivendo momentos tensos, cantora Preta Gil se emociona ao receber declaração sobre ela

A cantora Preta Gil (48) está passando por momentos difíceis em sua vida. Nos últimos dias, a turbulência se intensificou ao saírem notícias sobre o fim de seu casamento e a infidelidade de seu ex-marido. Recebendo muito apoio de amigos e familiares, a artista ganhou um texto emocionante sobre sua pessoa.

Nesta quarta-feira, 19, o autor Carpinejar compartilhou uma reflexão sobre a filha de Gilberto Gil (80) e com palavras tocantes homenageou a famosa, que está lutando contra um câncer no intestino.

"Querida Preta Gil, Preta Maria, Preta da gente, O que é seu ninguém tira. O que é seu ninguém põe a mão. Tudo o que foi embora não era seu, inclusive a doença. Logo passará por ela pulando com os dois pés juntos. Você não precisa do amor de ninguém para se sentir amada. Você não precisa da lealdade de ninguém para se sentir protegida. Você não precisa da fidelidade de ninguém para se sentir correspondida. Você nasceu inteira e completa. Você nasceu lutando a ponto de algumas pessoas confundirem o que foi duramente conquistado pelo seu labor como parte natural delas. Mas não é. Jamais alguém pode profanar o santuário de seu dom", enalteceu a artista.

"Colocar o coração para fora sempre será mais escandaloso do que colocar o peito à mostra na capa de um CD. A intensidade é perigosa, a fragilidade é transgressora. Você não merecia nada disso.

Por mais que eu queira confortá-la com as minhas palavras, apenas o silêncio é curativo. Por mais que eu procure dizer algo relevante, não posso evitar que sofra. Por mais que você já tenha me curado com as suas canções, não há como cicatrizar no seu lugar. A dor é pessoal e intransferível.

Mas entendo que existem desígnios limpando os seus caminhos. As aparências perecem com o tempo, e deixam a nossa essência mais bonita. Libertação, livramento", consolou a cantora.

"Suas lágrimas logo encontrarão o seu suor e serão uma mesma água brilhante na pele. Se não fossem os desafios reservados a sua vida, você nunca seria grande. Se não fossem as dificuldades que teve que enfrentar ao longo da sua carreira, você nunca seria Preta Gil. Os obstáculos são do tamanho da sua coragem. Deus tem um jeito estranho de amar. Só exige o impossível de quem pode dar. Você é uma predestinada", finalizou.

Lisonjeada com a homenagem, Preta Gil repostou em seus stories. "Que coisa mais linda", escreveu ela.

Veja a homenagem para Preta Gil:

Preta Gil se pronuncia após notícias sobre fim de seu casamento

A cantora Preta Gil escreveu um recado nas redes sociais após ver o seu nome tomar conta da internet nesta terça-feira, 18. A artista foi alvo de rumores de que o seu casamento com Rodrigo Godoy (34) teria chegado ao fim após sete anos de união. Sem dar detalhes sobre os rumores, ela contou que precisa de paz para focar em seu tratamento contra o câncer e desmentiu algumas mentiras que leu nas últimas horas, mas contou que a verdade está vindo à tona.

Em seu texto, Preta Gil desabafou sobre as notícias com o seu nome. “Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet. Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras, como por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal...”, afirmou ela.

E completou com mais informações sobre como está se sentindo. “No mais, as verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar! Beijos com amor, Preta”.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Rodrigo Godoy saiu de casa há algumas semanas após o fim do casamento com Preta Gil. Segundo o jornalista Lucas Pasin, do UOL, até semana passada o casal teria conversado sobre uma possível reconciliação. Conforme informações divulgadas pelo colunista, a filha de Gilberto Gil e o personal trainer não decidiram reatar e optaram pela amizade. Agora, o ex-marido não acompanha mais a cantora no tratamento contra o câncer.