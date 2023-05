Preta Gil retorna ao trabalho após iníciar tratamento contra o câncer: ''Que felicidade!"

Viva! Preta Gil (48) mostrou que está retomando sua rotina aos poucos após ser diagnósticada com câncer no intestino. Na última segunda-feira, 22, a cantora usou sua rede social para anunciar que estava indo trabalhar presencialmente pela primeira vez após iniciar o tratamento contra a doença.

Em suas redes sociais, ela apareceu radiante ao lado de equipe e declarou:"Que felicidade!!! A primeira reunião de trabalho do ano !!! Vamos voltar time!!!!! Music2mynd amo vocês !!!! Faltaram na foto meus sócios amados, mas foram pela linda recepção", comemorou ela na legenda da publicação.

Logo em seguida, Preta fez um balanço de sua vida, e abriu o coração com os fãs ao falar sobre o processo difícil que enfrentou diante do turbilhão de emoções após separação de seu ex-marido, Rodrigo Godoy, em meio a quimioterapia.

"Hoje eu voltei a trabalhar, muito leve, só três reuniões kkkk Mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque não queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e separação tudo ao mesmo tempo, um caos. Não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho. Semana passada uma das enfermeiras que cuidam de mim no hospital me disse que muita gente vai na hora do almoço do trabalho até o hospital fazer radioterapia e volta pra trabalhar. Fiquei com isso na cabeça e conversando com minha psicóloga eu resolvi voltar aos poucos. Não serão todos os dias que estarei me sentindo bem, mas quando estiver, quero trabalhar", desabafou.

Nos comentários, os fãs vibraram com a conquista dela: "Foto maravilhosa! Welcome de volta a sua casa", disse um. "É TÃO gratificante poder fazer parte do seu time. Obrigada por me ensinar todos os dias, amo você!", destacou outra. "Olha que bacana ver você e sua equipe retornando aos pouco. Tô curiosa pra ver o que vem por aí. Te desejo três "S" Saúde,Sorte, Sucessos", falou uma terceira.