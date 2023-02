Preta Gil relembra morte do irmão aos 19 anos: "Tragédia"

Preta Gil contou que fugiu da arte por não saber lidar com o luto

Preta Gil (48) abriu o coração ao relembrar da morte precoce do irmão aos 19 anos de idade. A cantora contou que fugiu da arte por não saber lidar com o luto.

Pedro nos deixou em 1990 após sofrer um acidente de carro no Rio de Janeiro. Preta trabalhou 12 anos na carreira publicitária, entre os 16 e 28 anos, como fuga pessoal, até decidir se dedicar para a música.

"Essa história vem junto de um drama familiar. Eu estava muito encaminhada com os meus 13, 14 anos. Já comecei a estudar teatro, interpretação, fazia CAL, já fazia teste para novela, TV. Muito encaminhada para carreira como atriz, artística. Estava começando a pensar em cantar. Marina Lima, que é minha prima, me incentivava muito", disse ela.

Na sequência, a filha de Gilberto Gil (80) falou sobre o impacto da morte de Pedro na família.

"Até que veio a grande tragédia da nossa família que é o acidente com meu irmão Pedro. Ele falece quando eu tenho 15 anos. Foi uma tragédia muito absurda na vida da nossa família. Na minha vida particular, mas de todo mundo. Cada um com uma forma de lidar com isso", completou.

A artista revelou que sua maneira de lidar com a perda foi fugir de sua essência. "Como se o palco me lembrasse ele, como se a arte me lembrasse ele. Então, eu neguei isso em mim. Eu parei, brequei. Lembro que, quando pensei em voltar aos cursos, eu fui chamada para fazer um teste de uma novela. Quando a Maria Carmem Barbosa me mandou os textos para decorar, eu tive uma crise e fui fazer outra coisa. Foi uma fuga", explicou.

Ela ainda refletiu sobre encarar a situação de outra forma caso acontecesse hoje. "Na época, ninguém pensou: 'Vamos botar a Preta ou a Maria ou qualquer outro filho na terapia? Essa meninas vão precisar de apoio'. Isso não era falado na nossa família. Era: 'Vamos viver e cada um vai se sarar da maneira que puder.' Com muito amor, muito afeto, minha família é muito unida, mas a questão da saúde mental não era pauta", afirmou.