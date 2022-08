Preta Gil relembra fora que levou de Ana Carolina: ''Não me quis''

Cantora Preta Gil deixa Ana Carolina sem graça ao revelar que tinha crush na artista e levou que recebeu 'maior fora'

Redação Publicado em 10/08/2022, às 09h44

A cantora Preta Gil (48) surpreendeu com uma revelação durante sua festa de 48 anos, que aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, na segunda-feira, 08!

Em vídeo que circula nas redes sociais, a filha de Gilberto Gil (80) aparece no palco ao lado de Ana Carolina (47) após cantar Parabéns, e conta que tinha levou fora da artista.

"Com todo respeito ao meu marido, mas foi vendo ela cantar assim que eu quis casar com ela. E ela não me quis, quis uma outra amiga minha, mas não vou falar nada", disse ela, arrancando risadas dos convidados presentes no local. "E aí mozi, vamos fazer um trisal com a Ana Carolina?", brincou ainda, sugerindo para o marido, Rodrigo Godoy (33).

"O maior fora que levei na minha vida foi dela. Faz quanto tempo isso? Mais de 15 [anos], né? Todo mundo sabe, essa história é famosa. Eu dei tudo para ela, dava joias...", continuou Preta.

"Ela quebrou a perna uma vez, fiquei empurrando aquela cadeira de rodas jurando que ela ia me comer e não comeu, mas está tudo bem, tá tudo bem... É isso aí", recordou a famosa, cantando música de Ana Carolina.

A Preta Gil deixando a Ana Carolina sem graça falando do fora que levou dela



Preta Gil faz festa luxuosa no Rio com presença de famosos

Completando mais um ano de vida, Preta Gil não deixou a data passar em branco e organizou uma festa luxuosa no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com a presença de familiares, amigos e artistas. Para a ocasião, Preta escolheu um vestido brilhante todo prateado com mangas compridas da marca Dolce e Gabbana. Casais famosos marcaram presença no local, como Angélica e Luciano Huck, Carolina Diekcmann e Tiago Worcman, Marcella Rica e Vitória Strada, Fran Gil e Emilie Rey, Iza e Sergio Santos, Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira.

